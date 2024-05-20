Bist 100
10.725,89 0%
DOLAR
32,21 0,01%
EURO
35,04 0,07%
ALTIN
2.520,49 1,3%

Kalabalık ailelere devletten nakit destek! Tek başvuruya hesaplara yatırılacak

Bakanlık kalabalık aileler için destek ödemelerine başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:40
Kalabalık ailelere devletten nakit destek! Tek başvuruya hesaplara yatırılacak

Dar gelirli ailelere güzel haber! Büyük destek ödemeleri başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KALABALIK AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 1-2-3-4-5 kişilik ailelere destek ödemesi yapılıyor. Elektrik Tahsis Desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere hanede bulunan kişi sayısına göre elektrik desteği veriliyor. 

bakanlık destek ödemeleri

Bu kapsamda 1-2 kişilik ailelere 130.09 TL, 3 kişilik ailelere 173.46 TL tutarında elektrik faturası desteği veriliyor. Fatura destekleri yaşanan ilden ile ve iklim şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Başvuru yapacak ailelerin gelir şartlarını da taşıması gerekiyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Destek ödemesiyle ilgili detaylı bilgiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden öğrenilebiliyor. 

İLGİLİ HABERLER

Aracına yakıt alacaklara 175 TL para iadesi! 10 saniyede bu işlemi yapmak yeter

Emekli ve memur maaşı Temmuz'da kaç para olacak! İşte açıklanacak hesaplama

Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde! Pegasus bu kadrolara yeni personel alımı yapacak

23 Mayıs'tan önce giden kazanacak! Bankaların mevduat oranları son güncellemesi yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Cilt bakım ürünleri, saklama kapları geliyor! Migros aktüel ürünler kataloğu

Başvuru şartları açıklandı! 50.000 TL'ye kadar nakit ödeme o tarihte hesapta

Emekli ve memur maaşı Temmuz'da kaç para olacak! İşte açıklanacak hesaplama

Aracına yakıt alacaklara 175 TL para iadesi! 10 saniyede bu işlemi yapmak yeter

O ile en az ilkokul mezunu, KPSS'siz personel alımı! Kadro ve şartlar açıklandı

Kalabalık ailelere devletten nakit destek! Tek başvuruya hesaplara yatırılacak

Sertifikası olan başvuruya koşuyor! İş Bankası 9 ilde personel alımı yapacak

23 Mayıs'tan önce giden kazanacak! Bankaların mevduat oranları son güncellemesi yapıldı

Akıllı telefon ve televizyonlar süper fiyatta! A101 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Acele etmeyenin parası pul olacak! Altın fiyatları o tarihte füze gibi uçacak

Bitcoin'de dananın kuyruğu kopacak! Bu tahmin baş döndürüyor

Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde! Pegasus bu kadrolara yeni personel alımı yapacak