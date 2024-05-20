Kalabalık ailelere devletten nakit destek! Tek başvuruya hesaplara yatırılacak

Dar gelirli ailelere güzel haber! Büyük destek ödemeleri başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KALABALIK AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 1-2-3-4-5 kişilik ailelere destek ödemesi yapılıyor. Elektrik Tahsis Desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere hanede bulunan kişi sayısına göre elektrik desteği veriliyor.





Bu kapsamda 1-2 kişilik ailelere 130.09 TL, 3 kişilik ailelere 173.46 TL tutarında elektrik faturası desteği veriliyor. Fatura destekleri yaşanan ilden ile ve iklim şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Başvuru yapacak ailelerin gelir şartlarını da taşıması gerekiyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Destek ödemesiyle ilgili detaylı bilgiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden öğrenilebiliyor.