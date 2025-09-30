Kalinin NGS: Güvenlik ve Verimlilikte Rusya Merkez Bölgesi'nin Enerji Omurgası

Santralin kapasitesi ve teknoloji

Kalinin NGS, her biri 1000 megavat kurulu güce sahip dört VVER-1000 tipi basınçlı su reaktöründen oluşuyor. 1984-2011 yılları arasında devreye alınan ünitelerle toplam 4.000 megavat kurulu güce ulaşan santral, VVER reaktörlerin 1000 reaktör-yılı aşan kazasız çalışma geçmişi sayesinde nükleer güvenlik ve verimlilik bakımından önemli bir model teşkil ediyor.

Bölgesel katkı ve sosyal yatırım

Santral bölge ekonomisinde lokomotif rol oynuyor; Udomlya şehrindeki çalışan nüfusun dörtte biri santral veya bağlı kuruluşlarda istihdam ediliyor. Ayrıca kamusal alan düzenlemeleri, sosyal altyapı ve spor tesisleri gibi projelere 2018-2025 döneminde toplam 1,6 milyar ruble katkı sağlandığı belirtiliyor.

Güvenlik, izleme ve çevresel veri açıklığı

Udomlya'da 17 istasyon aracılığıyla radyasyon ölçümleri 7/24 yapılıyor ve veriler kamuoyuna açık şekilde yayımlanıyor. Yapılan araştırmalar, santralin çevresel etkinin belirlenen normların çok altında kaldığını doğruluyor; soğutma için kullanılan Udomlya Gölü'ndeki balık stoklarındaki artış bu duruma örnek gösteriliyor.

İşleyiş, altyapı ve güvenlik sistemleri

Rosenergoatom AŞ Nükleer Santral Kıdemli Vardiya Amiri Şenberger Aleksandr Yakovleviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada santralin tüm üniteleri faaliyetteyken tam kapasite çalıştığını belirtti. Yakovleviç, "Tüm VVER-1000 güç üniteleri, dağıtılmış ve yüksek güvenilirlikte güvenlik sistemleriyle donatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Santral, Rusya'nın birleşik enerji sistemine yedi yüksek gerilim hattı üzerinden elektrik sağlıyor; bunların ikisi 330 kilovolt, beşi ise 750 kilovolt kapasitesinde. Enerji akışı, birleşik sistemdeki duruma göre kuzeybatıya veya güneydoğuya yönlendirilebiliyor.

Kalinin NGS'de yaklaşık 4.000 kişi vardiya sistemiyle görev yapıyor. Yakovleviç, ana kumanda odasında görevli personelin nükleer enerji profiline sahip olmasının zorunlu olduğunu ve söz konusu personelin 7/24, yılın 365 günü kesintisiz çalıştığını vurguladı.

Akkuyu için Türk mühendislere eğitim imkanı

Akkuyu NGS'de yer alacak Türk mühendisler, daha modern VVER-1200 reaktörleri ile donatılmış tesislerde görev alacak olmaları nedeniyle Leningrad ve Novovoronej santrallerinin yanı sıra Kalinin NGS'de de eğitim görerek deneyim kazanıyor. Bu uygulama, bilgi transferi ve operasyonel deneyimin artırılması açısından önem taşıyor.

Kalinin NGS, hem altyapı kapasitesi hem de şeffaf izleme ve güçlü güvenlik uygulamalarıyla Rusya'nın merkez bölgesindeki enerji arz güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynamaya devam ediyor.