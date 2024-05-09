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Kamu bankalarında hesabı olan hemen kontrol etsin! O paraların hepsi silinecek

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta hesabı olanlar için bir duyuru yapıldı. Bu listede tam adı bulunan kişilerin acilen kontrol etmesi gerekmektedir, aksi takdirde paraları geri çekilecektir..

Yayın Tarihi: 09.05.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 22:14
Kamu bankalarında hesabı olan hemen kontrol etsin! O paraların hepsi silinecek

Bankalarda hesabı olanlara son dakika duyurusu yapıldı ve hesaplarını derhal kontrol etmeleri söylendi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konuya ilişkin açıklamasında kullanılmayan hesaplarda para bırakılması konusunda uyarı yapıldı.

Türkiye'nin en çok müşterisi olan bankaları arasında ilk sırada bulunan Ziraat Bankası, konuyla ilgili açıklamasında, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesine göre, talep tarihinden itibaren lehdarın son işlemine, mevduata ilişkin her türlü yazılı talimata, katılıma Bankadan gelen fon, emanet ve alacaklar, On yıl içinde aranmayan paralar, zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve yürürlüğe giren 'Mevduat ve Katılım Fonu Kabulüne, Çekilmesine, Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ile Alacaklara İlişkin Usuller ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi gereği bankaların, zamanaşımı durumuna uğrayan mevduat, emanet ile alacakların listesi şubat ayı başından itibaren internet siteleri üzerinden dört ay süreyle yayınlamak zorundadır. Zamanaşımı durumuna uğrayan hesaplar listesindeki bilgileri bulunan müşterilerinn en geç 14 Haziran 2024'e kadar hesaplarının bulunmuş olduğu şubeye kimlik belgeleriyle başvuru yapmaları halinde, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet, hak ve alacaklarının yasa gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devri yapılacaktır. ifadelerini kullanarak 14 Haziran'a kadar başvuruların gerçekleştirilmesi istendi.

Kamu bankalarında hesabı olan hemen kontrol etsin! O paraların hepsi silinecek

Açıklamanın ardından hesap sahibi olanlar için süreç başlamış olsa da Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta hesaplarınız varsa ve hesabınızda para unutup unutmadığınızı öğrenmek istiyorsanız tüm bölgelerde hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Zaman Aşımı Talebi girerek e-Devlet aracılığıyla bankaya ödeme yapabilirsiniz. Unutulan fonlar için son tarihin 14 Haziran 2024 oldupu belirtilirken bu tarihe kadar talep edilmeyen veya işleme alınmayan hesaplardaki paraların silineceği bildirildi.

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