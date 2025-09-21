Kamu Bankalarının TAM Platformunda ATM Sayısı 12 Bin'e Ulaştı

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesine entegre edilen ATM sayısı 12 bine ulaştı. Kamu bankalarının ATM'lerini tek bir marka altında birleştirmeyi amaçlayan proje, kısa vadede genişleme hedefiyle dikkat çekiyor.

Platformun kapsamı ve hedefleri

Proje; Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım olmak üzere 6 kamu bankasının ülke genelindeki 16 bin 500 ATM'sini tek çatı altında toplayarak, hizmetlerin masrafsız ve komisyonsuz sunulmasını hedefliyor. İlk adımda tüm kamu ATM'lerinin platforma dahil edilmesi, ardından sayının 19 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Teknoloji ve hizmet yapısı

Farklı üreticilere ait 30'dan fazla ATM modeli tek bir marka altında bütünleştirildi. ATM yazılımları tekilleştirilerek operasyonlar tek elden yönetiliyor; bu sayede müşterilere daha hızlı, avantajlı ve kolay erişilen bankacılık hizmetleri sunuluyor. Platform, genişlemeye açık, dinamik, parametrik ve güvenli altyapısıyla yeni üyelerin katılımına olanak tanıyor.

TEKNOFEST tanıtımı ve işlem verileri

Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ, TEKNOFEST'te TAM projesinin sunduğu imkanları katılımcılara anlattı. Bileşim AŞ ATM Analiz ve Test Müdürü Efe Berber, projenin 2023'te hayata geçtiğini, 30'dan fazla model desteğiyle ATM hizmetlerini tek çatı altında yönetip optimize ettiklerini belirtti. Berber, şu anda kamu bankalarına ait 12 bin ATM'nin 81 ilde faaliyette olduğunu, aylık bazda 50 milyon adedi aşkın işlem ve işlem hacmi olarak 150 milyar lira'yı bulduklarını söyledi.

Avantajlar ve yerel mühendislik

Berber, projenin tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini vurgulayarak, yazılım ve operasyon yönetiminin tek elden yapılmasının ölçek ekonomisi ve maliyet avantajı sağladığını ifade etti. Türkiye'deki ATM'lerin zengin işlem setlerine sahip olduğuna dikkat çekildi; ATM'ler şube fonksiyonlarına yakın bir hizmet sunuyor ve sunulan işlem çeşitliliği sürekli genişliyor.

Gelecek planları

Platformda şu an faal olan 12 bin ATM'ye ek olarak, 4 bin 500 ATM'nin planlamalarının yapıldığı ve bunların kademeli olarak TAM sistemine entegre edileceği bildirildi. Yeni bankaların da projeye katılabilmesi için altyapı açık tutuluyor.

Projeye dahil ATM'lerde para çekme ve yatırma dışında çok sayıda işlem gerçekleştirilebiliyor; kurum ödemeleri, fatura yatırma ve madeni para üstü alma gibi işlevler de sunuluyor.

