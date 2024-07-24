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Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Yüzde 4,5'e Düşürdü

BoC, enflasyonist baskıların azalmasıyla faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e çekti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:34
Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Yüzde 4,5'e Düşürdü

Kanada Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi

Kanada Merkez Bankası (BoC), ardışık ikinci toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,5 seviyesine çekti. Banka tarafından yapılan açıklamalarda, geniş enflasyonist baskıların hafiflediği vurgulandı.

Enflasyon Değerlendirmesi

Bankanın açıklamasında, genel fiyat baskılarının azalmaya devam ettiği ve enflasyonun %2 hedefinin yaklaştığı belirtildi. Bu sebeple, politika faiz oranının %4,5'e indirilmesine karar verildi. Bununla birlikte, barınma ve diğer önemli hizmetlerdeki fiyat baskılarının, enflasyonu yukarı doğru etkilediği ifade edildi.

Gelecek Bilgilerin Önemi

BoC, para politikası kararlarının alınmasında, gelecekteki ekonomik verilerin ve bunların enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin dikkate alınacağına vurgu yaptı.

Önceki Faiz İndirimleri

BoC, ilk faiz indirimini haziran ayında gerçekleştirmişti. Yüzde 5'ten 4,75'e indirilen politika faizi, son dört yılın ardından gelen ilk düşüş oldu. Banka, G7 ülkeleri arasında agresif faiz artışları sonrası politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olarak öne çıkmıştı.

Geçmiş Faiz Artışları

2022 yılında Kanada'da enflasyon %8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. BoC, bu durumu kontrol altına almak için Mart 2022'den bu yana toplam 10 kez faiz artışına gitmişti. Son olarak, Temmuz 2023'teki toplantısında faizi %5'e çıkaran banka, eylül, ekim ve aralık aylarında faiz oranında değişiklik yapmamıştı.

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