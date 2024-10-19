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Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ile Yabancı Para Değişimleri

Altın ve döviz kurlarındaki değişim oranları: Kapalıçarşı ve serbest piyasa karşılaştırması.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:02
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ile Yabancı Para Değişimleri

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Değişim Raporu

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonu itibarıyla Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleriyle serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatlarındaki değişimler incelendi. Aşağıdaki tabloda, 2023 yıl sonu fiyatları ile haftalık değişimler yer almaktadır.

Tabloda Yer Alan Veriler

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.924,00 2.991,00 2,29 52,45
Cumhuriyet Altını 13.176,00 20.010,00 20.280,00 1,35 53,92
ABD Doları 29,55 34,28 34,24 -0,10 15,88
Avro 32,66 37,51 37,22 -0,77 13,96
İngiliz Sterlini 37,61 44,83 44,71 -0,27 18,87
İsviçre Frangı 35,29 39,98 39,57 -1,03 12,13

Yukarıdaki rakamlar, yatırımcılar için önemli bir referans oluştururken, piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmelidir.

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