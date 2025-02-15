Kapalıçarşı ve Serbest Piyasalardaki Güncel Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın ve döviz fiyatlarında değişimler, yatırımcılar için önemli veriler sunuyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:12
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasalardaki Güncel Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasada Yatırım Fırsatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimleri'nin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı.

Fiyat Değişim Grafiği

Aşağıda, altın ve döviz fiyatlarının haftalık ve yıllık değişim oranları ile güncel fiyatları yer almaktadır:

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu Fiyatı (TL)Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL)Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL)Haftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.321,003.407,002,5914,52
Cumhuriyet Altını20.180,0022.500,0023.078,002,5714,36
ABD Doları35,358035,981036,21700,662,43
Avro36,751037,321038,01501,863,44
İngiliz Sterlini44,308044,770045,68000,023,10
İsviçre Frangı39,041039,610040,32000,013,28

Altın ve döviz fiyatlarındaki bu değişimler, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler sunuyor. Yatırımcıların, piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını dikkatli bir şekilde almaları önerilmektedir.

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