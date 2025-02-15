Kapalıçarşı ve Serbest Piyasalardaki Güncel Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasada Yatırım Fırsatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimleri'nin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı.

Fiyat Değişim Grafiği

Aşağıda, altın ve döviz fiyatlarının haftalık ve yıllık değişim oranları ile güncel fiyatları yer almaktadır:

Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.321,00 3.407,00 2,59 14,52 Cumhuriyet Altını 20.180,00 22.500,00 23.078,00 2,57 14,36 ABD Doları 35,3580 35,9810 36,2170 0,66 2,43 Avro 36,7510 37,3210 38,0150 1,86 3,44 İngiliz Sterlini 44,3080 44,7700 45,6800 0,02 3,10 İsviçre Frangı 39,0410 39,6100 40,3200 0,01 3,28

Altın ve döviz fiyatlarındaki bu değişimler, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler sunuyor. Yatırımcıların, piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını dikkatli bir şekilde almaları önerilmektedir.