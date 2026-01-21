Kar Yağışları Başladı: Lastik Zinciri Satışları 10 Kat Arttı

Trendyol verilerine göre kar yağışları sonrası lastik zinciri satışları yaklaşık 10 kat artarken, buz kazıyıcılar üç kat, cam buğu gidericiler iki kat arttı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:23
Kar Yağışları Başladı: Lastik Zinciri Satışları 10 Kat Arttı

Kar Yağışları Başladı: Lastik Zinciri Satışları 10 Kat Arttı

Kış aylarının beraberinde getirdiği değişken yol ve hava koşulları, sürüş güvenliğinde ek önlemleri zorunlu kılıyor. Trendyol verileri, sürücülerin buzlanma, görüş azalması ve kayma gibi risklere karşı hazırlığını artırdığını ortaya koyuyor.

Trendyol verileri ve satış artışları

Platformun son dönem satış verilerine göre kar ve buzlu yol koşullarına yönelik ürünlere talep önemli oranda yükseldi. Lastik zinciri satışları yaklaşık on katına çıktı, buz kazıyıcı ürünlerde üç kat artış gözlendi ve cam buğu gidericilerin satışları yaklaşık iki kat arttı.

Sürücünün konforu da yol tutuş kadar önemli

Veriler sadece yol tutuşuna yönelik ekipmanı değil, sürücü konforunu da işaret ediyor. Cam suyu ve antifriz gibi temel bakım ürünlerinde yükseliş yaşanırken, soğuk hava koşullarında korunmaya yönelik maske ve balaklava gibi ürünlerde iki kata varan artış

Riskler ve alınması gereken önlemler

Düşen sıcaklıklar ve ani yağışlar ile birlikte görüşün azalması, camlarda buğulanma, buzlanma ve kaygan zemin nedeniyle uzayan fren mesafeleri en sık karşılaşılan riskler arasında bulunuyor. Bu tablo, sürüş öncesi hazırlık ve doğru ekipmanın önemini bir kez daha vurguluyor.

Hangi şehirler öne çıktı?

Ürün satışlarındaki artışa bakıldığında öne çıkan şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli yer alıyor.

Sonuç olarak, kış koşullarında güvenli sürüş için uygun ekipman ve düzenli araç bakımı öncelik olmayı sürdürüyor.

KIŞ AYLARINDA DEĞİŞEN YOL VE HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE, SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN EKSTRA ÖNLEMLER...

KIŞ AYLARINDA DEĞİŞEN YOL VE HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE, SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN EKSTRA ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR. TRENDYOL VERİLERİ, SÜRÜCÜLERİN BUZLANMA, GÖRÜŞ AZALMASI VE KAYMA GİBİ RİSKLERE KARŞI HAZIRLANDIĞINI GÖSTERİYOR. SON DÖNEMDE GÜVENLİ SÜRÜŞE YÖNELİK ÜRÜNLERDE LASTİK ZİNCİRİ SATIŞLARI ÖNCEKİ DÖNEME KIYASLA YAKLAŞIK ON KATINA ÇIKARKEN, BUZ KAZIYICI ÜRÜNLERİNDE ÜÇ KAT ARTIŞ YAŞANDI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Tasarım Teknokent 2026 İlk Yönetim Kurulu Toplantısı
2
2025 Türk Turizminin Dayanıklılığı: Kızılbük GYO ve 2026 Hedefleri
3
Kar Yağışları Başladı: Lastik Zinciri Satışları 10 Kat Arttı
4
Tekirdağ’da Aralık 2025’te 6 bin 534 Konut Satışı
5
BAİB Başkan Adayı Mehmet Ali Can: 4 Yılda 7 Milyar Dolar İhracat Hedefi
6
SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları'nda Entegre Enerji Yönetimi: Gas-to-Power Adımı
7
Elazığ'da Sağlık Tesisleri ve 2025-2026 Yatırımları Değerlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları