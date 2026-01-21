Kar Yağışları Başladı: Lastik Zinciri Satışları 10 Kat Arttı

Kış aylarının beraberinde getirdiği değişken yol ve hava koşulları, sürüş güvenliğinde ek önlemleri zorunlu kılıyor. Trendyol verileri, sürücülerin buzlanma, görüş azalması ve kayma gibi risklere karşı hazırlığını artırdığını ortaya koyuyor.

Trendyol verileri ve satış artışları

Platformun son dönem satış verilerine göre kar ve buzlu yol koşullarına yönelik ürünlere talep önemli oranda yükseldi. Lastik zinciri satışları yaklaşık on katına çıktı, buz kazıyıcı ürünlerde üç kat artış gözlendi ve cam buğu gidericilerin satışları yaklaşık iki kat arttı.

Sürücünün konforu da yol tutuş kadar önemli

Veriler sadece yol tutuşuna yönelik ekipmanı değil, sürücü konforunu da işaret ediyor. Cam suyu ve antifriz gibi temel bakım ürünlerinde yükseliş yaşanırken, soğuk hava koşullarında korunmaya yönelik maske ve balaklava gibi ürünlerde iki kata varan artış

Riskler ve alınması gereken önlemler

Düşen sıcaklıklar ve ani yağışlar ile birlikte görüşün azalması, camlarda buğulanma, buzlanma ve kaygan zemin nedeniyle uzayan fren mesafeleri en sık karşılaşılan riskler arasında bulunuyor. Bu tablo, sürüş öncesi hazırlık ve doğru ekipmanın önemini bir kez daha vurguluyor.

Hangi şehirler öne çıktı?

Ürün satışlarındaki artışa bakıldığında öne çıkan şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli yer alıyor.

Sonuç olarak, kış koşullarında güvenli sürüş için uygun ekipman ve düzenli araç bakımı öncelik olmayı sürdürüyor.

