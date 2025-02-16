Kara Yollarında Güncel Durum ve Önemli Bilgilendirmeler

Kara Yollarında Durum Raporu

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem kazanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre; Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu kesimde ulaşım, Aydın-Denizli istikametinde kontrollü olarak sağlanacak.

Önemli Kesimler ve Çalışmalar

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları arasındaki 7-15. kilometrelerdeki TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde şerit daraltması yapılmakta, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 18-22. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım tek istikametten çift yönlü olarak devam etmektedir.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde bulunan Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılmıştır, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresinde derz yenileme çalışması sebebiyle ulaşım, Gümüşhane-Trabzon istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Gerze-Samsun yolunun 10. kilometresinde bulunan Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler, Heyyamola Kavşağı'ndan eski Sinop yoluna yönlendirilmektedir.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde bulunan Konya çevre yolu köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.