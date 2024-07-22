Kara Yollarında Güncel Durum ve Uyarılar

Kara Yollarında Durum Güncellemesi
Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları, sürücülerin daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Bu kesimlerde hız sınırına dikkat edilmesi ve trafik işaretlerine uyulması önem arz ediyor.
Önemli Kesimlerde Kapalı Yollar
Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Kavşağı kesimindeki 9-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinin trafiğe kapalı olduğunu bildirdi. Bu bölümde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Diğer Otoyollardaki Çalışmalar
- İzmir-Çeşme Otoyolu: Urla Kavşağı Çeşme istikametinde 25-27. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılmıştır.
- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimindeki 1-5. kilometreler, Adana istikameti trafiğe kapatılarak Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülmektedir.
- Sakarya-Bilecik Yolu: 11-14. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatılmıştır.
Ulaşımın Devam Ettiği Diğer Sürücü Uyarıları
- Havza-Merzifon-Osmancık Yolu: 56-58. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları sürmekte.
- Söğüt-Korkuteli Yolu: 0-23. kilometrelerindeki çalışmalarda sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
- Kayseri-Niğde Yolu: 24-28. kilometrelerde yol yapımı sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
- Karabük-Eskipazar Yolu: 1-4. kilometredeki heyelan nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir kısmından sağlanmaktadır.
- Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu: 37-43. kilometreler arası çalışmalarda sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
- Beşikdüzü-Trabzon Yolu: 9. kilometrede hemzemin kavşak geçişi nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilmektedir.
Sürücülerden, bu şantiyelerin bulunduğu bölgelerde trafik işaretlerine uymaları ve hızlarını düşürmeleri beklenmektedir.