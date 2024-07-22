Kara Yollarında Güncel Durum ve Uyarılar

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları, sürücülerin daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Bu kesimlerde hız sınırına dikkat edilmesi ve trafik işaretlerine uyulması önem arz ediyor.

Önemli Kesimlerde Kapalı Yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Kavşağı kesimindeki 9-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinin trafiğe kapalı olduğunu bildirdi. Bu bölümde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diğer Otoyollardaki Çalışmalar

İzmir-Çeşme Otoyolu : Urla Kavşağı Çeşme istikametinde 25-27. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılmıştır.

: Urla Kavşağı Çeşme istikametinde 25-27. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılmıştır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu : Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimindeki 1-5. kilometreler, Adana istikameti trafiğe kapatılarak Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülmektedir.

: Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimindeki 1-5. kilometreler, Adana istikameti trafiğe kapatılarak Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülmektedir. Sakarya-Bilecik Yolu: 11-14. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatılmıştır.

Ulaşımın Devam Ettiği Diğer Sürücü Uyarıları

Havza-Merzifon-Osmancık Yolu : 56-58. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları sürmekte.

: 56-58. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları sürmekte. Söğüt-Korkuteli Yolu : 0-23. kilometrelerindeki çalışmalarda sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

: 0-23. kilometrelerindeki çalışmalarda sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor. Kayseri-Niğde Yolu : 24-28. kilometrelerde yol yapımı sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

: 24-28. kilometrelerde yol yapımı sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Karabük-Eskipazar Yolu : 1-4. kilometredeki heyelan nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir kısmından sağlanmaktadır.

: 1-4. kilometredeki heyelan nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir kısmından sağlanmaktadır. Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu : 37-43. kilometreler arası çalışmalarda sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

: 37-43. kilometreler arası çalışmalarda sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Beşikdüzü-Trabzon Yolu: 9. kilometrede hemzemin kavşak geçişi nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilmektedir.

Sürücülerden, bu şantiyelerin bulunduğu bölgelerde trafik işaretlerine uymaları ve hızlarını düşürmeleri beklenmektedir.