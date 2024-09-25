Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Artış Gösterdi

Karadeniz Su Ürünleri İhracatında Hızlı Artış

2024 yılının ocak-ağustos döneminde Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında kayda değer bir yükseliş yaşandı. Elde edilen ihracat geliri, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %11 artarak 227 milyon 17 bin 717 dolar seviyesine ulaştı.

İhracat Rakamları ve Ülke Dağılımı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine verdiği bilgide, bu süreçte toplamda 37 bin 15 ton su ürününün 30 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Kalyoncu, 2023'ün ilk 8 ayında gerçekleştirilen ihracat miktarının, önceki yıla göre %23 oranında arttığını ve bunun değer olarak %11'lik bir kazanç sağladığını ifade etti.

Öne Çıkan Ülkeler

Bu süre zarfında, en yüksek ihracat rakamı 99 milyon 277 bin 28 dolarla Rusya Federasyonu'na yapılırken, bunu 25 milyon 745 bin 391 dolarla Hollanda ve 21 milyon 973 bin 52 dolarla Birleşik Krallık izledi.

Bölge ihracatının önemli bir kısmını Trabzon şehir merkezinin sağladığını vurgulayan Kalyoncu, Trabzon'un 8 ayda 21 ülkeye 13 bin 780 ton su ürünü ihraç ettiğini kaydetti.

Gelecek Hedefleri

Kalyoncu, su ürünlerinin önemli bir ihraç kalemi olduğunu belirterek, "Su ürünleri sektöründeki ihracat oranını artırmaya yönelik tüm çalışmalara büyük önem veriyoruz. Yılı olumlu rakamlarla kapatacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.