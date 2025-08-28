DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,06 -0,55%
ALTIN
4.481,4 -0,01%
BITCOIN
4.640.139,74 -0,67%

Karahan'dan ATO Ziyareti: Baran'dan 'Yeni Nefes Kredisi' Talebi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile görüşmesinde enflasyonla mücadele, finansal istikrar ve KOBİ'ler için 'Yeni Nefes Kredisi' talebini iletti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:21
Merkez Bankası Başkanı Karahan, ATO'yu Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası heyetini ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda karşıladı.

Baran'ın değerlendirmesi

Baran, toplantıda Merkez Bankası'nın attığı adımların, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılığın ve bu süreçte uyguladığı şeffaf politikaların piyasalar için güven verici olduğunu söyledi. Alınan tedbirlerin orta vadede finansal istikrarı ve yatırım ortamını güçlendireceğine inandıklarını belirtti.

Baran, Merkez Bankası'nın hedeflerine destek verdiklerini şu sözlerle ifade etti: "Merkez Bankamızın enflasyonu kalıcı biçimde düşürme hedefini destekliyor, fiyat istikrarının, iş dünyası için sağlıklı büyümenin ön koşulu olduğunu vurgulamak istiyoruz."

Baran ayrıca banka faiz oranlarının Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarıyla uyumlu olmasının sağlanması, zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve reel sektör lehine diğer kredi sınırlayıcı önlemlerin genişletilmesi beklentilerini paylaştı.

'Yeni Nefes Kredisi' talebi

Baran, ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılmasının ve kart harcamalarının kredi sınırlaması dışında tutulmasının ticaretin devamlılığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Bankaların da elini taşın altına koyarak işletmelerin finansman ihtiyacına cevap vermesi gerektiğini belirtti.

KOBİ'lerin finansman sıkıntısını hafifletmek açısından mevcut kredilerin nefes olduğunu ancak ihtiyaç kadar sağlanamadığını söyleyen Baran, "Yeni bir Nefes Kredisi talebimiz var." dedi. Üretim ve ticaretin devamlılığı için KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişmesinin hayati önem taşıdığını ekledi.

Döviz rezervlerine ilişkin görüş

Baran, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin son dönemde yeniden toparlanmasını olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

