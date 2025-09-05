DOLAR
Karasal Fotovoltaik Modüller Mecburi Türk Standartları Listesine Alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği ile karasal fotovoltaik modüllerin test, özel şartlar ve güvenlik deney kuralları mecburi standartlar listesine eklendi; tebliğ 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapsam ve getirilen yükümlülükler

Bu düzenlemeyle karasal fotovoltaik modüller için test şartları, özel şartlar ve deney prosedürleri mecburi uygulamaya alınan Türk standartları listesine eklendi.

Ayrıca fotovoltaik modül güvenlilik yeterliliğine ilişkin yapım ve deney kuralları da söz konusu listeye dahil edildi.

Yürürlük

Tebliğ, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

