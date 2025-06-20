KARDEMİR, 11. Eurasia Rail Fuarı'nda Yer Aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 18-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'na katıldı.

Fuar, demiryolu sektörünün bölgesel ve küresel ölçeklerdeki en prestijli buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak, yerli ve milli ray ve tekerin üreticisi olmanın gururunu taşıyarak bu fuarda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

KARDEMİR, fuar sırasında yerli ve milli demiryolu rayı, demiryolu tekeri ve aks seti üretimindeki yeteneklerini sektör profesyonelleriyle paylaştı. Şirketin bağlı ortaklıkları KARDÖKMAK AŞ, KARÇEL AŞ ve KARLİMTAŞ AŞ ile katıldığı fuarda, ürün çeşitliliği ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarıyla ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Açıklamada, katma değerli ürünlerin sergilenmesi yoluyla demiryolu sanayisindeki güçlü konumlarının bir kez daha kanıtlandığı ifade edildi. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerle yeni ihracat bağlantıları kurulduğu ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesine yönelik önemli temaslar sağlandığı belirtildi.

KARDEMİR, dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerli üretim çalışmalarını sürdürerek, ülkenin ihracat kapasitesine katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bakan Yardımcıları Enver İskurt ile Osman Poyraz'ın standı ziyaret ederek teknik ekiplerden detaylı bilgi aldığı kaydedildi.

KARDEMİR, üretim verimliliği ve ürün kalitesinde sürdürülebilir bir ivme yakalayarak demir çelik sektöründe Türkiye'nin gururu olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda ürünleriyle yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Osman Poyraz da KARDEMİR standını ziyaret etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda ürünleriyle yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Osman Poyraz da KARDEMİR standını ziyaret etti.