KARDEMİR 5,7 milyon dolarlık demir yolu teker seti ihalesini kazandı

KARDEMİR, 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazanarak yerli üretimi güçlendireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 12:34
Yerli üretim ve stratejik tedarik hedefi güçleniyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandığını açıkladı. Şirket, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası ve demir yolu sanayisinin önemli aktörlerinden biri olarak bu başarının altını çizdi.

Açıklamada, bu kazanımın ülkenin demir yolu taşımacılığında yerlilik oranını artıracağı, dışa bağımlılığı azaltacağı ve yerli üretim gücüyle ekonomiye önemli katma değer sağlayacağı vurgulandı.

Şirket; uluslararası kalite standartlarına uygun üretilen demir yolu tekerleri, teker setleri ve ray ürünleriyle hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü, ileri üretim teknolojisi, yüksek mühendislik yetkinliği ve kalite odaklı üretim anlayışı sayesinde bölgenin güçlü üreticileri arasında yer aldığını belirtti.

Bağlı ortaklık KARDÖKMAK ın yetkinliği ve modern üretim tesisleriyle sahip olunan bilgi birikiminin, şirketi yalnızca Türkiye'nin değil bölge ülkelerinin de stratejik tedarik merkezi yapma hedefini desteklediği kaydedildi. Şirket, 'Milli Demiryolu Sanayisi' vizyonuna güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam edeceğini bildirdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz ise; demir yolu sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak, yerli üretim kapasitesini büyütmek ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Oflaz, "Yüksek katma değerli ürünlerimizle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek, demir yolu sanayisinde güçlü yerli marka olarak büyümeyi sürdüreceğiz." dedi.

