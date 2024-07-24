Karmod, Ereğli Tersanesi Konteyner Ofis Projesini Tamamladı

Karmod, Ereğli Tersanesi Konteyner Ofis Projesini Başarıyla Tamamladı

Karmod, Zonguldak Ereğli Tersanesi'ndeki konteyner ofis binaları projesini tamamlayarak işletmeye teslim etti. Proje, 6 bloktan oluşan toplam 484 metrekarelik ofis alanını kapsamaktadır.

Proje Detayları

Şirketten gelen bilgilere göre, inşa edilen blokların dört tanesi iki katlı, iki tanesi ise tek katlı olarak tasarlandı. Ofis alanlarının büyüklükleri 42, 64 ve 252 metrekare gibi çeşitli boyutlarda projelendirildi.

Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer’in Açıklamaları

Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, yeni nesil konteyner ofis binalarının sanayi tesislerinde özellikle tercih edildiğini belirtti. Yüceer, "Güvenli, uzun ömürlü konteyner yapı modelimiz sayesinde, işletmelerin ofis ihtiyaçlarına en hızlı çözümü sağlıyoruz. Ereğli projemizde 6 bloku sadece 6 günde kullanıma hazır hale getirdik," diye ifade etti.

Kurulum Süreci

Yüceer ayrıca, ön üretimi fabrikada yapılan konteynerlerin, uzman ekiplerce yerinde kurulumunun gerçekleştirildiğini vurguladı. "İşletmelere şantiye ortamına dönüştürmeden, güvenli ofislerimi çok kısa sürede teslim ediyoruz. Bu model, işçilikleri asgariye indirerek yapı malzeme israfını önlüyor ve maliyetleri azaltarak işletmelere fayda sağlıyor," dedi.

Sürdürülebilir Çözümler

Ayrıca, duvardan çatıya sandviç panel sisteme sahip konteyner ofis binalarının enerji tasarrufu sağladığını ve bu sayede işletmelere kazanç sunduğunu belirtti. Yüceer, "Konteyner üniteler çeşitli büyüklükte çalışma alanları oluşturmak üzere yan yana ve katlı olarak montajlanabiliyor," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Karmod, Zonguldak Ereğli Tersanesi'ndeki konteyner ofis bina projesini tamamlayarak teslim etti. Projesi tamamlanarak teslim edilen 6 bloktan oluşan toplam 484 metrekare büyüklükteki ofis binaları, gemi inşa sanayisinde hizmet veren işletme tarafından kullanılacak.

Karmod, Zonguldak Ereğli Tersanesi'ndeki konteyner ofis bina projesini tamamlayarak teslim etti. Projesi tamamlanarak teslim edilen 6 bloktan oluşan toplam 484 metrekare büyüklükteki ofis binaları, gemi inşa sanayisinde hizmet veren işletme tarafından kullanılacak.