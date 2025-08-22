Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Temeli Atıldı — Uraloğlu'ndan Zengezur Koridoru Vurgusu

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temel atma töreninde yaptığı açıklamada hattın Zengezur Koridoru ile bölgesel entegrasyon ve barışa katkı sağlayacağını vurguladı.

Uraloğlu'nun Açıklamaları

Uraloğlu törende, "Bugün burada, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı ile Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz." dedi.

Bakan, hattın Zengezur Koridoru'nun kapılarını açacağını, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin başlangıcına zemin hazırlayacağını belirtti ve bunun bölgesel barış ile refahı beraberinde getireceğini ifade etti.

Uraloğlu ayrıca projelerin Türkiye'nin tarihsel ve coğrafi konumunu güçlendirdiğini belirterek, "Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdik ve yeni proaktif projelerimize de devam ediyoruz. Bugün, sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir köprünün, Çin'den Avrupa'ya uzanan Asya ile Avrupa arasındaki sosyoekonomik ilişkileri daha da pekiştirecek çelikten bir uluslararası bağın yapımına başlıyoruz." sözlerini kullandı.

Yatırımlar ve Hedefler

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana demir yollarının devlet politikası haline getirildiğini belirtti. Açıklamasında şu verilere yer verdi:

Son 23 yılda ulaşıma 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptık. Bunun önemli bir parçası 64 milyar dolar ile demir yollarıdır. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğuna; 2025 yılı itibarıyla, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre yeni hat ekledik ve demir yolu ağı uzunluğumuzu 14 bin kilometreye yükselttik.

Ulaştırma ağının limanlara, organize sanayi bölgelerine ve lojistik merkezlere entegrasyonuna vurgu yapan Uraloğlu, demir yollarının kombine taşımacılıktaki rolünü güçlendirdiklerini söyledi ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ayrıca hatların yaklaşık %70-80 oranında elektrikli ve sinyalli hale getirildiğini ifade etti.

Projenin Teknik Özellikleri ve Beklenen Etkileri

Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattının bölgesel işbirliğini artıracağını ve diplomatik normalleşmeyi hızlandıracağını belirterek projeyi "uluslararası barış ve refah için bir yol haritası" olarak nitelendirdi.

Hattın teknik özellikleri şöyle sıralandı: 224 kilometre uzunluğunda olacak, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilecek. Yıllık taşıma kapasitesi 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez bulunacak ve bu yapılar birer mühendislik eseri olarak tanımlandı.

(Sürecek)