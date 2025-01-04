Karsan Otomotiv, Yatırımcılarına En Yüksek Kazancı Sağladı

2024 yılı itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Karsan Otomotiv, %42'lik değer artışı ile yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu.

Yükseliş Eğilimi ve Yatırımlar

Geçtiğimiz yıl otomotiv sektöründeki yükseliş eğilimi belirginleşirken, şirketlerin yatırımları, projeleri ve mali tabloları hisse değerleri üzerinde önemli bir etki yarattı. AA muhabirinin derlediği verilere göre, 2024’de Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 7'si hisse değerlerinde artış kaydetti.

Karsan Otomotiv, Toyota Motor Europe ile hidrojen teknolojisi alanında işbirliği imzalayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, Avrupa'da 23 ülkeye yayılmış 1100'ün üzerinde elektrikli aracıyla hizmet veriyor ve yeni nesil hidrojen yakıt hücreli modellere yatırım yapıyor.

Önemli Projeler ve İşbirlikleri

Romanya'nın Sibiu Belediyesi ile 30 adet 12 metre e-ATA aracı ve 40 şarj istasyonu için yaklaşık 16,3 milyon avroluk sözleşme imzalayan Karsan, teslimatları bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla toplu ulaşımın dönüşümüne önemli katkılar sağladı ve Stevie Awards gibi prestijli etkinliklerde 3 ödül kazandı.

Diğer otomotiv şirketlerinden Tümosan Motor ve Traktör, %41,2 değer artışı ile ikinci, ardından %33,2 artışla Ford Otosan, %16,7 ile TürkTraktör ve %15,5 yükselişle Otokar geldi. Tofaş %5,3, Anadolu Isuzu ise %3,1 değer kazandı.

Yılın Piyasa Değeri Şampiyonu: Ford Otosan

2023 Aralık itibarıyla, Ford Otosan, halı açık 8 otomotiv şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olarak yılı 328 milyar 802 milyon 670 bin lira değeriyle tamamladı. Tofaş ve TürkTraktör sırasıyla 102 milyar 550 milyon lira ve 75 milyar 50 milyon lira piyasa değerine ulaştı. Karsan Otomotiv ise 10 milyar 899 milyon lira piyasa değeriyle bu listeyi tamamladı.

Yatırımcılar İçin Dikkat Çeken Veriler

Aralık 2023 ve Aralık 2024 kapanış fiyatları ve piyasa değerlerine ilişkin veriler şu şekilde: