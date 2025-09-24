Kartlı ödemeler ağustosta 2 trilyon 146,3 milyar liraya çıktı — BKM

BKM verilerine göre ağustosta kartlı ödemeler yıllık yüzde 51 artışla 2 trilyon 146,3 milyar liraya ulaştı; temassız ödemeler mağaza içi işlemlerin %80'ini oluşturdu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:06
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustosta yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu.

Kart sayıları

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kart sayıları şu şekilde gerçekleşti: kredi kartı 138 milyon, banka kartı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart 105,5 milyon. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı %10, banka kartı sayısı %13, ön ödemeli kart sayısı %4 arttı. Toplam kart sayısı ise yıllık %10 artışla 460,1 milyon oldu.

Ödemelerin tutar ve dağılımı

Toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 814 milyar lirası kredi kartlarıyla, 319,2 milyar lirası banka kartlarıyla, 13,1 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartıyla ödemeler ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %52, banka kartıyla ödemeler %59 artarken, ön ödemeli kartlarla ödemeler %53 azaldı.

Ödeme sayıları, internet ve temassız ödemeler

Ağustosta kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %12 artarak 1 milyar 796,2 milyon oldu. Ödemelerin 1 milyar 45,4 milyonu kredi kartlarıyla, 696,3 milyonu banka kartlarıyla, 54,5 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartlarında ödeme sayısı %13, banka kartlarında %25 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan işlem sayısı %52 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %58 artarak 654,3 milyar liraye yükseldi; internet ödemeleri, toplam ödemelerin %30'unu oluşturdu. İnternetten kartlı ödemelerin sayısı da %4 artışla 226,6 milyon oldu ve toplam ödeme sayısının %13'ünü oluşturdu.

Kartlarla temassız ödeme sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %15 artarak 1 milyar 224,2 milyon olurken, temassız ödeme tutarı %59 artışla 730,3 milyar liraye ulaştı. Ağustos ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

