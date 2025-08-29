Kartlı Ödemeler Temmuzda 2 trilyon 163,6 milyar liraye Ulaştı

Kartlı ödemeler temmuzda 2 trilyon 163,6 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre temmuz ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre %52 artarak 2 trilyon 163,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Kart sayıları ve artışlar

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 136,7 milyon, banka kartı sayısı 215,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 104,5 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı %9, banka kartı sayısı %13, ön ödemeli kart sayısı ise %8 arttı. Toplam kart sayısı 456,7 milyona ulaşarak yıllık bazda %11 artış gösterdi.

Ödeme tutarı dağılımı

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 844,8 milyar lirası kredi kartlarıyla, 306 milyar lirası banka kartlarıyla ve 12,8 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartıyla ödemelerde yıllık büyüme %54, banka kartıyla ödemelerde %59 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde %53 azalış yaşandı.

Adet bazlı veriler

Temmuzda kartlarla yapılan toplam ödeme adedi yıllık bazda %12 artarak 1,8 milyara yükseldi. Bu işlemlerin 1 milyar 54,6 milyon adedi kredi kartlarıyla, 697,6 milyon adedi banka kartlarıyla, 51 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme adetlerinde kredi kartlarında %13, banka kartlarında %25 artış görülürken, ön ödemeli kartlarda adet bazında %55 düşüş gerçekleşti.

İnternetten ve temassız ödemeler

İnternetten yapılan kartlı ödemeler temmuzda yıllık %61 artışla 678,4 milyar lira oldu ve internet ödemelerinin toplam içindeki payı %31 olarak kaydedildi. İnternetten kartlı ödeme adedi %5 artışla 233 milyone yükselirken, bu adetler toplam ödemelerin %13'ünü oluşturdu. Temassız ödemelerde ise adet bazında yıllık %15 artışla 1 milyar 220,9 milyona; tutar bazında %61 artışla 704 milyar liraya ulaşıldı. Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Veriler Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlandı.