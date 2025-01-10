Kasım 2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,6'ya Düştü

Kasım 2024'te Türkiye'de işsizlik oranı %8,6'ya gerileyerek genç işsizlikte de önemli bir azalma kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:22
Kasım 2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,6'ya Düştü

Kasım 2024 İşsizlik Oranları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemine ait iş gücü istatistiklerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,6 seviyesine geriledi.

İşsiz Sayısı ve Oranları

Türkiye genelinde, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 84 bin azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ise işsizlik oranı 0,4 puan düşüş gösterdi.

Kişisel bazda işsizlik oranları değerlendirildiğinde ise erkeklerde %7, kadınlarda ise %11,7 olarak tahmin edildi.

Genç Nüfusta İşsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı, önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,8'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranları; erkeklerde %11,9, kadınlarda %23 olarak hesaplandı.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Veriler

TÜİK, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarını da gözden geçirerek güncelledi. İş gücü istatistikleri, istikrarlı bir iyileşme göstermekte ve ülke ekonomisi için umut verici bir tablo çizmektedir.

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