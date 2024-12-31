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Kasım Ayında Enerji İthalatı Yüzde 8,8 Arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 5,7 milyar doları geçti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:10
Kasım Ayında Enerji İthalatı Yüzde 8,8 Arttı

Kasım Ayında Enerji İthalatında Dikkat Çeken Artış

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 5 milyar 735 milyon 866 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu artış, ülkenin enerji ihtiyacının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplam İthalat Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon 185 dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 735 milyon 866 bin dolarlık kısmı, enerji ithalatı olarak tanımlanan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler ile diğer ilgili maddeleri kapsamaktadır. Geçen yıl kasımda bu rakam 5 milyar 272 milyon 949 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ham Petrol İthalatında Düşüş

Bu dönemde, ham petrol ithalatı ise yüzde 12,4 azalarak 2 milyon 597 bin 930 tona düştü. Bu durum, enerji piyasasındaki dalgalanmaların ve uluslararası fiyatların etkilerini göstermektedir.

Uzmanlar, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma çalışmalarının hız kazanmasını gerektiğini vurguluyor.

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