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Kasım Ayında Güven Endeksi: Hizmet Sektörü Düşerken Perakende ve İnşaat Artış Gösterdi

TÜİK, Kasım 2023 güven endeksi verilerini açıkladı; hizmet sektörü azalırken perakende ticaret ve inşaatta artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:18
Kasım Ayında Güven Endeksi: Hizmet Sektörü Düşerken Perakende ve İnşaat Artış Gösterdi

TÜİK'in Kasım 2023 Güven Endeksi Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri için güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe bir önceki aya göre %2,9 azalarak 111 değerine düştü.

Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Artış

Aynı dönemde, perakende ticaret sektörü %0,9 artış göstererek 111,7 seviyesine ulaşırken, inşaat sektörü %1,7'lik bir artışla 87,8 değerini aldı.

Detaylı Sektör Analizleri

Hizmet sektöründe, Kasım ayında son 3 aylık dönemde iş durumu %3,4, hizmet talebi ise %3,8 oranında düşüş yaşadı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmet talebi beklentisi ise %1,4'lük bir azalma kaydetti.

Perakende ticaret sektöründe ise, son 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışlar %2,5 artarken, gelecek 3 aylık dönemdeki iş hacmi beklentisi %0,9 yükseldi. Ancak mevcut mal stok seviyesi %1,2 ile bir azalma gösterdi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerde %1,3, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde ise %2,1'lik bir artış gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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