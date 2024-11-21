Kasım Ayında Tüketici Güven Endeksi Yüzde 1 Düştü

Tüketici güven endeksi, kasım ayında aylık bazda %1 azalarak 79,8 seviyesine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına dair tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları doğrultusunda, tüketici güven endeksi ekimde 80,6 iken, kasımda %1 azalarak 79,8 seviyesine geriledi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, geçen ay 64,7 iken kasımda %2,1 artış göstererek 66,1 oldu. Bunun yanı sıra, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 82,1 iken, bu ay %1,8 azalışla 80,6 seviyesine geriledi.

Ekli verilerde dikkat çeken bir diğer detay, ekimde 75,3 olan gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi, %2 azalışla 73,8 olarak hesaplanması oldu. Ayrıca, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekimde 100,1 iken, kasımda %1,5 azalarak 98,6 seviyesine geriledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.