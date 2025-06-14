Kayseri'de ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi: Güvenlik ve Birlik Vurgusu

Kayseri'de ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi Düzenlendi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri'de gerçekleştirilen Kültepe Ekonomi Zirvesi, önemli isimlerin katılımıyla dikkat çekti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin çevresinin bir ateş çemberi halinde olduğunu ve bu durumun artık bir gerçeklik haline geldiğini belirtti.

Hulusi Akar'dan Sıkı Güvenlik Mesajları

Akar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğine dikkat çekerek, büyük barbarlıklar sergilendiğini ifade etti. Bu mücadelede İran ile yaşanan çatışmanın haksız ve hukuksuz olduğunu vurguladı. "Haksız, hukuksuz bir saldırı. Bunlar inşallah bir gün mutlaka belalarını bulacaklar," diyen Akar, savaşın aniden çıkabileceğini ve savunmanın her zaman öncelikli olması gerektiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Akar, "Savunma ve güvenliğin temeli, 86 milyonun tek yumruk, tek yürek olması lazım" diyerek, milleti bir araya getiren bir anlayışın gerekliliğini savundu. Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurgulayan Akar, "Terörü ve teröristi unutmadan, terörsüz Türkiye'yi oluşturacağız," ifadelerini kullandı.

Mustafa Elitaş'tan Uluslararası Uyarı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Türkiye'nin kendi öz savunma silahlarını ihraç etmesinin önemine değinerek, İHA ve SİHA üretimlerinin dünyada önemli bir konu haline geldiğini belirtti. Elitaş, Orta Doğu'dan ateşlenen bir fitilin tüm dünyayı tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Bütünlük ve Huzur vurgusu

Elitaş, 86 milyon insanın huzur bulabilmesi için birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyleyerek, ülkedeki huzursuzlukların dışarıdan gelen tehditlere fırsat vermemesi gerektiğini dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı da konuşmalar yaptı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, burada bir konuşma yaptı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, burada bir konuşma yaptı.