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Kazakistan Ekonomisinde Ham Madde Dışı Sektörler Öne Çıkıyor

Kazakistan ekonomisi, 2023 yılının dokuz ayında ham madde dışı sektörlerdeki büyüme ile yüzde 4 oranında gelişim gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:09
Kazakistan Ekonomisinde Ham Madde Dışı Sektörler Öne Çıkıyor

Kazakistan Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, ülkenin ekonomik büyümesinin temel kaynağının ham madde dışı sektörlerdeki gelişmeler olduğunu duyurdu.

Ekonomik Gelişim Dinamikleri

Baybazarov, Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında, 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin ekonomik gelişme dinamiklerini değerlendirdi. Bu dönem içerisinde Kazakistan ekonomisi, yılın ilk dokuz ayında %4 oranında bir büyüme kaydedildi.

Sektörel Büyüme Verileri

Bakan Baybazarov, reel sektördeki büyümeyi %5, hizmet sektöründeki büyümeyi ise %3,8 olarak açıkladı. "Bu yıl ekonomik büyüme tamamen ham madde dışı sektörlerin gelişmesiyle sağlanıyor. Tarım ve inşaat, en büyük büyüme gösteren sektörler arasında yer alıyor," dedi.

Yatırım Alanları ve Büyüme Rakamları

Ulaştırma hizmetlerinde %8, telekomünikasyon sektöründe %6,4, ticarette %6,3 ve imalat sanayisinde %4,8 oranında büyüme yaşandı. Baybazarov, gayrisafi yurt içi hasılanın %65'inin ticaret, imalat, inşaat ve tarım sektörlerindeki büyüme ile oluştuğunu vurguladı.

Yatırımların Yönü

En yüksek yatırım alanlarının yine ham madde dışı sektörler olduğunu belirten Bakan Baybazarov, özellikle telekomünikasyon, eğitim, ulaştırma, imalat ve sağlık gibi sektörlerin öne çıktığını ifade etti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Bakanlar Kurulunun...

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, ülkenin 2024 yılı ocak-eylül dönemindeki gelişme dinamiğini değerlendirdi.

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