KDV Düzenlemesi: Milli Savunma, İçişleri ve Savunma Sanayii'ne İstisna

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, KDV Kanunu'nda yapılan değişikliklerin uygulama usul ve esaslarını örneklerle açıkladı.

Kapsam: Milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları

Tebliğe göre, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapılan taşıt teslimleri, ilgili kanunda yapılan değişikliğe uygun şekilde KDV istisnası kapsamına alındı.

Vakıflar ve Kentsel Dönüşüm teslimlerinde istisna

KDV Kanunu'ndaki düzenlemelerle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın arsa ve arazi teslimlerine de KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı.

Akaryakıtta yıllardır süregelen fark ortadan kaldırıldı

Kanun değişikliğiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV'ye ilişkin teminat tutarının, ithalatta KDV matrahına dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı. Böylece mükelleflerin akaryakıtı ithal etmeleri ile yurt içinden almaları arasındaki KDV ve ÖTV açısından süregelen farklılık, KDV yönünden kaldırıldı.

Savunma sanayii projelerine yönelik istisna

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projesi olarak onaylanıp ihracına izin verilen araçları imal eden mükelleflerin, bu imalata ilişkin mal ve hizmet alımları KDV Kanunu gereği istisna tutuldu.

Sanayi ve turizm desteklerine süre uzatımı

Sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisnanın süresi, Cumhurbaşkanı'na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

İade hesabında açıklık ve asgari tutar güncellemesi

İade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV'den iade hesabına verilecek payın hesabına ilişkin örneklerle uygulamadaki farklılıkların önüne geçildi. Ayrıca, KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar daha önceki 2 bin lira uygulamasından 10 bin lira'ya yükseltildi ve tebliğ ilgili bölümü buna göre güncellendi.

ÖTV düzenlemesi de yayımlandı

Ayrıca, "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına ilişkin açıklamalar yer aldı.

Yayımlanan tebliğler, KDV ve ÖTV uygulamalarında netlik sağlayarak özellikle savunma, iç güvenlik, sanayi ve turizm alanlarındaki uygulamalarda uyumu amaçlıyor.