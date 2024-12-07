Keçe Uçlu Kalemlerin İthalatında Yeni Gözetim Kararı

İthalatta Yeni Düzenleme: Keçe Uçlu Kalemler için Gözetim

Keçe uçlu ya da diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, bu kalemlerin birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan 'İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', ithalat süreçlerinde daha fazla denetim ve kontrol sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Yeni düzenlemenin ilgili yükümlülüklerinin 30 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süreçte, ithalatçıların hazırlık yapması ve yeni gümrük değerleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek.