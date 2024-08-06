KFC ve Pizza Hut'ın İkinci Çeyrek Satışları Düşüşte

KFC ve Pizza Hut Satışları Düşüşte

ABD merkezli restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut, bu yılın ikinci çeyreğinde aynı mağaza satışlarında gözle görülür bir düşüş yaşadı. Yum! Brands, KFC, Pizza Hut ve Taco Bell markalarının sahibi olarak, bu dönemle ilgili finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yum! Brands Geliri Artış Gösterdi

Yum! Brands'in geliri ikinci çeyrek itibarıyla %4 artışla 1,76 milyar dolar seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gelir 1,69 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Ancak, şirketin geliri, piyasa beklentisi olan 1,8 milyar dolar altında kaldı.

Net Kar Düşüş Yaşandı

Şirketin net karı da bu dönemde %12'lik bir azalmayla 367 milyon dolar seviyesine geriledi. Geçen yıl ikinci çeyrek sonuçlarına göre bu rakam 418 milyon dolar idi. Hisse başına kar, önceki yıl 1,46 dolar iken bu yıl 1,28 dolar olarak tespit edildi.

Orta Doğu Satışları Etkilendi

Yum! Brands'in global aynı mağaza satışları, ikinci çeyrekte %1'lik bir azalma gösterdi. KFC ve Pizza Hut, aynı mağaza satışlarında ise %3'lük azalma yaşadı. Taco Bell ise bu dönemde %5 oranında bir artışla dikkat çekti.

Orta Doğu'daki Çatışmaların Etkisi

KFC, bu çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da %11'lik bir satış kaybı yaşarken, Pizza Hut da bu bölgede %6 oranında bir düşüşle karşılaştı. KFC ve Pizza Hut, şu sıralar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı boykota tabi firmalar arasında yer alıyor. Son çeyreklerde, Orta Doğu'daki çatışmalar bu markaların satışlarını olumsuz yönde etkilemiş durumda.

Örneğin, önceki yılın son çeyreğinde KFC'nin satışları Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da %5 azalmıştı. Pizza Hut ise aynı dönemde %3'lük bir satış kaybı yaşamıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde de KFC %5, Pizza Hut %8 oranında düşüş sergiledi.