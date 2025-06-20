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KGF Başkanı Özegen, KOBİ'lere Yönelik Kefalet Desteklerini Açıkladı

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen, Kocaeli'nde KOBİ'lere sağlanan kefalet desteklerini anlattı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 14:38
KGF Başkanı Özegen, KOBİ'lere Yönelik Kefalet Desteklerini Açıkladı

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen, KOBİ'lere Kefalet Desteğini Vurguladı

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Ticaret Odası'nın (KOTO) haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, KGF öz kaynaklarından kullandırılan kefaletlerin yüzde 99,8'inin KOBİ'ler tarafından kullanıldığını belirtti.

KGF'nin Misyonu ve Tarihçesi

Toplantıda, KGF'nin kuruluş hikayesi ve tarihçesi hakkında bilgi veren Özegen, KGF'nin bir kamu kuruluşu olmadığını ve 1991 yılında Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulduğunu ifade etti. Ayrıca, KGF'nin yalnızca kredi verme işlevine sahip olmadığını, teminat sorunu çeken KOBİ'lere kefalet sağlayarak finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

Önemli Rakamlar ve Destekler

Özegen, uluslararası kuruluşlarla olan işbirliklerine de değinerek, Türkiye'de krediye ve finansa erişimin kolaylaştırılması için yürütülen çalışmaları aktardı. Toplamda 1,5 trilyon lira krediye kefalet verdiklerini ve 554 bin firmanın bu hizmetten yararlandığını belirtti. 1 milyon 477 bin 662 kefalet ürettiklerinin altını çizen Özegen, KGF desteklerinin çoğunun KOBİ'lere yönlendirildiğini vurguladı. Ekonomik durumu iyi olan büyük şirketlerin bu desteklerden yararlanmadığını, KOBİ'lerin ise %99,8 oranında bu kefaletleri kullandığını ifade etti.

Kocaeli Özelinde Kefalet Sayıları

KGF olarak Kocaeli'de bugüne kadar 34 bin 503 kefalet verildiğini dile getiren Özegen, 12 bin 178 firmanın bu hizmetten faydalandığını belirtti. KGF'nin, KOBİ ve küçük işletmeler ile ticaret yapan her sektördeki üyelerinin kefalet sorununa çözüm üreten önemli bir kuruluş olduğunu kaydetti.

Özegen'in konuşmasının ardından, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Program sonunda Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Özegen'e çini vazo ve Kocaelispor forması hediye etti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO)...

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) haziran ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO)...

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) haziran ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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