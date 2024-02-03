KIA'dan yok artık dedirten kampanya! O tarihe kadar yetişen 200 bin TL indirimi kapacak

Kia Motors, 1944 yılından beri sektörde yer alıyor ve son dönemde Ocak ayı otomobil kampanyasıyla dikkat çekiyor. Şirket, bazı modeller için uygun fiyatlı finansman hizmetleri sunmaya devam edeceğini söyledi. İşte bu kredi kampanyalarının detayları..

KIA'dan yok artık dedirten kampanya! O tarihe kadar yetişen 200 bin TL indirimi kapacak
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2019 yılının sonlarında başlayıp ülkemiz dahil dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs salgını bir süre önce sona erdi. Aşılama ve sosyal mesafe gibi önlemler bulaşıcı hastalıkların semptomlarını azaltıp insan sağlığını iyileştirmiş olsa da bulaşıcı hastalıkların ekonomik etkisi henüz istenilen ölçüde ortadan kaldırılmış değil. Bu durum özellikle otomotiv sektörüne çok zarar verdi. Salgının yol açtığı çip krizi, otomobil üretim sürecinde önemli gecikmelere neden oldu. Üretim sürecinin genişlemesi fiyatlara da doğrudan etkiledi. Ayrıca döviz kuru farkları ciddi boyutlara ulaştı ve artan enflasyon ve vergi artışları yeni otomobil kilometrelerini tarihi seviyelere taşıdı.

Otomobil sektörünün sürekli yüksek fiyatları, yıllardır araba sahibi olmak için para biriktiren milyonlarca tüketiciyi derin hayal kırıklığına uğrattı. Günlük fiyat artışlarına ayak uydurmakta zorlanması nedeniyle uygun fiyatlı kredi kampanyasını yakından takip eden kamuoyu, son olarak Ocak ayı kampanyasına dair şüphe duymaya başladı. Bu sırada Kia Motors tüketicilerin yüzünü güldürecek bir karar aldı.

KIA'dan yok artık dedirten kampanya

1944 yılından bu güne kadar otomobil pazarında faaliyette bulunan Güney Koreli Kia Motors, son olarak Ocak ayında özel olarak hazırladığı kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıntıları paylaşan şirket, bu kampanyaların 31 Ocak 2024 tarihine kadar süreceğini söyledi.

KIA NIRO EV KREDİ KAMPANYASI

Kia'nın en popüler araçlarından Niro EV modeline bir kredi kampanyası tasarlandı. Şirketin resmi internet sitesinde açıklanan kampanya kapsamında 12 ay vadeli 200 bin TL'ye varan kredi desteği ve yüzde 0,99 faiz oranı sağlanacağı bildirildi.

Kia'dan gelen diğer kredi haberlerinde ise 31 Ocak 2024'e kadar yetkili satıcıdan Sportage satın alan tüketiciler, 12 ay vadeli ve %1,99 faiz avantajıyla 20.000 TL indirim ve 200.000 TL indirim fırsatına sahip olacak.

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