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Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Usul ve Esasları Belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin yeni yönetmelik yayımladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:21
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Usul ve Esasları Belirlendi

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda sunulan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri için teknik gereklilikler ile ihale süreçleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hizmetin Gerekleri ve Bölgesel Hizmet Sahaları

Yeni yönetmelikte, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin gerekleri; coğrafi şartlar, deniz trafiği yoğunluğu, uğrak yapan gemilerin tipi, boyutu ve tonajı, elleçlenen yük miktarı ve özellikleri gibi kriterler doğrultusunda belirlenen bölgesel hizmet sahaları dikkatlice tanımlandı. Bu alanlarda sağlanması beklenen asgari römorkör sayısı ve çeki gücü ile kılavuz kaptan sayısı gibi önemli veriler de belirlendi.

Hizmetlerin Devri ve İhale Süreci

Bakanlık, bölgesel hizmet sahalarında sunulacak kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerini 20 yılı geçmemek üzere devredebilecek. Bu devir, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalelerle yapılacak. Her bir bölgesel hizmet sahası için ayrı ihale düzenlenecek. Ayrıca, ihalelere ortak girişim grubu olarak katılım sağlanabilecekken, konsorsiyum şeklinde katılım mümkün olmayacak.

Kamu Kurumlarının Rolü

Liman tesisleri işletmeleri, kamu iktisadi teşebbüsleri dahil olmak üzere, yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak kaydıyla kendilerine ait liman tesislerinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini verebilecekler. Ayrıca, bu hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, mücbir sebep halleri hariç, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Acil Durumların Yönetimi

Kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenler, faaliyet gösterdikleri deniz alanlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün veya ilgili liman başkanlıklarının talimatlarına uymakla yükümlüdür. Bu talimatlar doğrultusunda can kurtarma, deniz kirliliği, yangın ile kurtarma-yardım gibi acil durumlarda gerekli müdahale yapılacak ve kamu yararına görev alınacaktır.

Bu yeni düzenleme, 08 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan eski Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in yürürlükten kaldırılmasıyla geçerli hale gelmiştir.

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