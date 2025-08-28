DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

Kilis'te kırmızı biber hasadı başladı: 53 bin dekarda kurutma ve satış

Kilis'te 53 bin dekarda başlayan kırmızı biber hasadı ve kurutma işlemlerinde üreticiler düşük rekolteye rağmen satış için hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:38
Kilis'te kırmızı biber hasadı başladı: 53 bin dekarda kurutma ve satış

Kilis'te kırmızı biber hasadı başladı

53 bin dekarda hasat ve kurutma sürüyor

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 53 bin dekar alanda biber yetiştiriliyor.

Bu biberlerin yüzde 60'ı salçalık olarak değerlendirilirken, geri kalan kısmı kuru dolmalık ve baharat olarak işleniyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üretim yapan Mikail Duman, AA muhabirine, biberleri toplayıp kuruttuktan sonra piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Duman, 20 dönümden yaklaşık 5 ton toz biber rekoltesi beklediğini vurgulayarak, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve havaların sıcak olmasından dolayı düşük. Ama genel anlamda rekolteden memnunuz. Biberlerimizi toplayıp sahalarda kuruttuktan sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Biberleri tüm illere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Hatice Baltacı ise sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin öğle saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri...

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri...

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Temmuz 2024'te İhracat %11 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı
2
BIST 100 Yükselişle Başladı: Açılış 11.391,96 Puana Çıktı
3
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Nvidia Sonuçları ve Merkez Bankası Kararı Piyasaları Etkiledi
4
Brent petrolün varili 66,96 dolara geriledi
5
Türkiye-Suriye Ticaretinde 24 Saat Dönemi: Cilvegözü, Öncüpınar ile Babel ve Babüsselam Açılıyor
6
Temmuzda Elektrik Üretiminde Rekor: 36,7 milyar kilovatsaat ve Günlük Zirve
7
Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta %1,7 Artışla 97,9’a Yükseldi

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?