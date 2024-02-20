Kimliğiyle başvuranlara günde 720 TL cep harçlığı! Öğrenciler, işsizler akın akın başvuruyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), milyonlarca öğrenci ve işsizi olumlu yönde etkileyecek bir hamle yaparak günlük harçlık miktarında önemli bir artışa gittiğini duyurdu. 18 Şubat 2024 tarihinde yapılan güncelleme ile birlikte, İŞKUR'un destek programlarına hak kazananlar, günlük yardım alacakları miktarı 326 TL'den 720 TL'ye kadar çıkarabilecekler.

İŞKUR, ülke genelinde istihdam olanaklarını artırmak, işsizliği önlemek ve beceri gelişimini desteklemek amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, İŞKUR'un mesleki eğitim programları, katılımcılara sadece mesleki beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda günlük yaşamın maddi zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

Başvurular, hem fiziki İŞKUR şubelerinden hem de online olarak erişilebilen e-portaldan kabul ediliyor. Katılımcılar, başvurularının ardından ödeneklerini hızlı bir şekilde doğrudan banka hesaplarına alabiliyorlar. Bu sayede, İŞKUR'un geniş kapsamlı destek programlarından faydalanmak isteyen herkes kolaylıkla başvuru yapabiliyor.





İŞKUR'un mesleki eğitim programları, katılımcılara iş piyasasının talep ettiği gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak istihdama yönelik kapsamlı bir yol sunuyor. Programlara katılanlar, hem günlük masraflarını karşılamak için maddi destek alıyorlar, hem de işsizlik yardımlarından faydalanma imkanına sahipler.

İŞKUR'un kararlılığı, Türkiye genelindeki sayısız insana umut ışığı olmaya devam ediyor. Genişletilen destek sistemi ve artırılan günlük harçlıklarla İŞKUR, herkes için daha parlak, daha müreffeh bir geleceğin kapılarını aralıyor. Bu hamle, iş arayanlara ve öğrencilere sağlanan önemli finansal destek ile ülke genelinde ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam ediyor.