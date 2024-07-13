Kimliğiyle PTT'ye giden 5.330 TL yardımı havada kapar! Sadece o kişilere verilecek

Kimlikle başvuru yapan ödemelerden faydalanabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT 5 BİN 330 TL ÖDEME

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında çocukların zorunlu olmadığı müddetçe ailesinin yanında yaşaması gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara SED hizmeti sağlıyor. Bakanlık SED ödemelerinden faydalanmak için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüklerine dilekçe vererek yapılabiliyor.





Başvuru yapacak vatandaşların kimlik numarası beyanı, sağlık raporu ya da öğrenci belgesi ibraz etmeleri gerekiyor. İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkez Müdürlükleri ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. SED ödemeleri her sene memur maaşlarına yapılan katsayıya göre değişkenlik gösteriyor. 2024 senesinde güncel olarak 1-2-3-4 çocuğu olan ailelere 5 bin 330 TL destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların ailelerinin yanında kalabilmesi için sağlanan SED ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.