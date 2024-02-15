Kimlik numaranızla mutlaka sorgulayın! Bakanlık'tan o kişilere sürpriz ödeme müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, çiftçilere sağlanan destek miktarı belirtilerek, "Bugün 2 milyon 492 milyon 767 bin TL tutarında tarımsal destek parasını çiftçilerin hesaplarına aktaracağız" dedi ve bu tutarın başlangıç ​​tutarı olacağını vurguladı.

Bakan Yumaklı'dan Çiftçilere Destek Müjdesi





Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal destekleme fonlarının ödenmesine ilişkin çiftçilere müjde verdi. "Hesaplara Yatırılan Paralar" başlıklı açıklamada, çiftçilere verilen desteklerin tamamının zamanında hesaplarına yatırıldığı açıklandı. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik destekleme fonlarının bugünden itibaren hesaplarına yatırıldığını söyledi. Açıklamada çiftçi memnuniyeti ve sübvansiyon ödemelerine ilişkin ayrıntılara özellikle dikkat edildi.