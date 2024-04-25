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Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir

Kiracılığın bütçeleri zorladığı son dönemlerde düşük taksit ile ev almak isteyenlerin sayısı arttı. TOKİ tam 33 ile 48 ay vade ile ev satışı yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 02:29
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 02:29
Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 33 ilde vatandaşlara 48 ay taksitle konut satışı yapacağını duyurdu. Ev sahibi olmak isteyenler için heyecan verici haber açıklandı. Bu gelişme ile konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar heyecanla haberin detaylarını araştırmaya başladı.

TOKİ Arsa Satış Koşulları Neler?

TOKİ 33 ildeki arsa satışlarında yeni bir adım atarak peşin ödemede yüzde 25 indirim sağlıyor. TOKİ 48 ay vadeli taksit imkanı sunacağını da duyurdu. Bu flaş duyuru ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Yeni ödeme planı pek çok kişinin arsa yatırımı yapabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu esnek ödeme planı ile TOKİ ev sahibi olmak isteyenler için kapılarını daha da geniş açıyor ve konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyor.

Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'dan Yalova'ya kadar toplamda 33 ilde arsa satışları gerçekleştirilecek. Bu illerdeki arsa satışları için açık artırma 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günlerinde yapılacak. Bu duyuru yatırım yapmak veya ev sahibi olma arzusunda olan pek çok kişi için önemli bir fırsat olacak. Arsa satışı yapılacak iller şunlardır:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olarak açıklandı.

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