Kırklareli'de İhracat Yapan Fabrikalara 5996 Sayılı Kanun Kapsamında Denetim

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 5996 sayılı kanun çerçevesinde ihracat yapan işletmelerde düzenli teknik kontroller gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:20
Kurumsal denetimler kalite ve rekabeti güçlendirmeye odaklandı

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ihracat faaliyetleri gösteren işletmelerde 5996 sayılı kanun çerçevesinde düzenli olarak teknik kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, yüksek düzeyde kaliteli üretimin teşvik edilmesi, varış noktasında sorun çıkmasının ya da malın reddedilmesinin önüne geçilmesi, ihraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunması ile ihraç ürünlerimizin kalitesinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sertifikaların veya diğer belgelerin, ürünün etiketi ve içeriği ile örtüşüp örtüşmediğinin görsel olarak kontrolü ile taşıma, paketleme, etiketleme, sıcaklık, laboratuvar analiz ve testler için numune almayı da içerebilen, kanuna uygunluğunun doğrulanması için gerekli olan diğer kontrollerin yapıldığı belirtildi.

5996 sayılı kanunun amacının gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile tabiatın korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. Bu kanun çerçevesinde ihracat yapan firmalara yönelik kontroller teknik personelimiz tarafından aralıksız yapılmaktadır.

