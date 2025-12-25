DOLAR
Kırşehir'de Kuruyemişçiler Yılbaşında Zam Yapmadı

Kırşehir'de kuruyemişçi esnafı yılbaşı öncesi çerez ve çikolata fiyatlarını artırmayarak 2025'e eski fiyatlarla girecek; karar vatandaş ve sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:25
Kırşehir'de Kuruyemişçiler Yılbaşında Zam Yapmadı

Kırşehir'de kuruyemişçiler yılbaşında zam yapmadı

Esnaf 2025 fiyatlarını sabitledi, karar tüketiciyi rahatlattı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni yıl öncesinde kuruyemişçi esnafı, vatandaşların yılbaşında en çok tükettiği ürünlerde fiyat artışına gitmedi. Esnafın bu kararı, hem vatandaşlar hem de sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

İsmail Kılıç, yeni yıl öncesi alışveriş sırasında şehir genelindeki kuruyemişçilerin yeni yıla eski fiyatlarla girmesinin önemine vurgu yaparak, "Bu durum hem vatandaş hem de esnaf açısından olumlu bir davranış. Alışveriş yaparken daha rahat ediyoruz" dedi.

Sezai Baysal ise asgari ücrete yapılan zamma rağmen esnafın fiyatları artırmamasını takdir ettiğini belirterek, "Fiyatlar eski fiyatlar olunca vatandaş da gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyor" şeklinde konuştu.

Kentte uzun yıllardır kuruyemiş sektöründe hizmet veren işletme sahibi Mehmet Vatanuğruna uygulanan fiyatların 2025 yılı için belirlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız özellikle yeni yıl öncesinde kuruyemiş ve çikolataya yoğun ilgi gösteriyor. Biz de fiyatlarımızı sabit tuttuk" ifadelerini kullandı.

Alınan bu kararın, kentteki alışveriş hareketliliğini artırması bekleniyor; esnafın fiyatları sabit tutma kararı hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumlu karşılanıyor.

