Kırtasiye ürünlerinde yüzde 40 indirim sizi bekliyor! 294 ürün 29 Şubat’a kadar indirimli satışta

Migros marketlerde kırtasiye ürünlerinde indirim kampanyasına imza atıldı. Okul çantalarından kalemlere, defter kalemden boya setlerine kadar birçok ürün Migros marketlerde 24 29 Şubat 2024 tarihleri arasında uygun fiyatlarla satışta olacak. Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak bu kampanyaya toplamda 294 farklı ürün dahil ediliyor. Sizler de uygun fiyatlarla Kırtasiye ürünleri satın almak istiyorsanız, dilerseniz Migros sanal marketler üzerinden dilerseniz de Migros market şubelerinden alışverişinizi yapabilirsiniz…
KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDEN HANGİ ÜRÜNÜ EL ATSANIZ %40 İNDİRİMLİ
Kırtasiye ürünlerinde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar koştur koştur Migros marketlerin yolunu tuttu. Hem Migros market mağazalarında hem de Migros online platformlarında 24 29 Şubat 2024 tarihlerinde arasında geçerli olacak harika bir indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde %40 indirim kampanyası sizleri bekliyor. Stoklarla sınırlı olacak ürünlerde ürün tedarik edilmemesi hâlinde indirim başka bir üründe geçerli olacak. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan kırtasiye ürünleri..
- Pavv Handy Beslenme Çantası
- Lisanslı Beslenmeli Okul Çantası Wide
- Pavv Handy İlkokul Çantası
- Brick Bag Çift Gözlü Kalem Çantası
- Pavv Çift Gözlü Kalem Çantası
- Fly Küçülüp Büyüyebilen Desenli Deri Kalemlik
- Ark Ataş Seti 2'li
- Globox Ataş Seti
- School Time Şeffaf Renkli Rulo Kaplık
- Renkli Etiket
- Fly Desenli Çıt Çıt Dosya
- Faber Castell Desenli Çıtçıtlı Dosya Şeffaf
- Ders Programlı Okul Etiketi 3’lü
- Pritt Fun Colors 4x10g Stick Yapıştırıcı
- Pritt Stick Yapıştırıcı 3x11 G + 10 G
- Hazır Kitap Kabı Şeffaf 5 Li (Blisterli)
- Sırt Çantası Comb
- Brick Bag Wood Sırt Çantası
- Südor Fon Kartonu 48x68 10'lu 90 G Rulo
- Simple Fon Kartonlu Resim Blok Kk Defter
- Fly Color Fon Kartonu 25*35 10'Lu Paket
- Fly Notluk Mini Mıknatıslı 50 Sayfa 10x14 Cm
- Frocx Lisanslı Kırtasiye Seti Kalemlikli 7 Parça
- Faber Castell Okul Seti
- Fly Mishap
- A4 Defter Kabı Renkli Şef Karışık 5 Li Bls (Mavi-s)
- Globox Eco Poşet Dosya 10