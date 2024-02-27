Bist 100
9.179,48 1%
DOLAR
31,15 0,13%
EURO
33,83 0,09%
ALTIN
2.025,3 0,17%

Kırtasiye ürünlerinde yüzde 40 indirim sizi bekliyor! 294 ürün 29 Şubat’a kadar indirimli satışta

Kırtasiye ürünlerinde indirim kampanyası bekleyenlere Migros market harika bir kampanya duyurdu. Yüzde 40 indirimli şekilde 29 Şubat 2024 tarihine kadar 294 farklı ürünü uygun fiyatlardan satışa çıkardı. İşte Migros marketlerin başlattığı indirim kampanyasının detayları…

Yayın Tarihi: 27.02.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 19:34
Kırtasiye ürünlerinde yüzde 40 indirim sizi bekliyor! 294 ürün 29 Şubat’a kadar indirimli satışta

Migros marketlerde kırtasiye ürünlerinde indirim kampanyasına imza atıldı. Okul çantalarından kalemlere, defter kalemden boya setlerine kadar birçok ürün Migros marketlerde 24 29 Şubat 2024 tarihleri arasında uygun fiyatlarla satışta olacak. Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak bu kampanyaya toplamda 294 farklı ürün dahil ediliyor. Sizler de uygun fiyatlarla Kırtasiye ürünleri satın almak istiyorsanız, dilerseniz Migros sanal marketler üzerinden dilerseniz de Migros market şubelerinden alışverişinizi yapabilirsiniz…

Kırtasiye ürünlerinde yüzde 40 indirim sizi bekliyor! 294 ürün 29 Şubat’a kadar indirimli satışta

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDEN HANGİ ÜRÜNÜ EL ATSANIZ %40 İNDİRİMLİ

Kırtasiye ürünlerinde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar koştur koştur Migros marketlerin yolunu tuttu. Hem Migros market mağazalarında hem de Migros online platformlarında 24 29 Şubat 2024 tarihlerinde arasında geçerli olacak harika bir indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde %40 indirim kampanyası sizleri bekliyor. Stoklarla sınırlı olacak ürünlerde ürün tedarik edilmemesi hâlinde indirim başka bir üründe geçerli olacak. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan kırtasiye ürünleri..  

  • Pavv Handy Beslenme Çantası 
  • Lisanslı Beslenmeli Okul Çantası Wide 
  • Pavv Handy İlkokul Çantası 
  • Brick Bag Çift Gözlü Kalem Çantası 
  • Pavv Çift Gözlü Kalem Çantası 
  • Fly Küçülüp Büyüyebilen Desenli Deri Kalemlik 
  • Ark Ataş Seti 2'li 
  • Globox Ataş Seti 
  • School Time Şeffaf Renkli Rulo Kaplık 
  • Renkli Etiket 
  • Fly Desenli Çıt Çıt Dosya 
  • Faber Castell Desenli Çıtçıtlı Dosya Şeffaf 
  • Ders Programlı Okul Etiketi 3’lü 
  •  Pritt Fun Colors 4x10g Stick Yapıştırıcı 
  • Pritt Stick Yapıştırıcı 3x11 G + 10 G 
  • Hazır Kitap Kabı Şeffaf 5 Li (Blisterli) 
  • Sırt Çantası Comb 
  • Brick Bag Wood Sırt Çantası 
  • Südor Fon Kartonu 48x68 10'lu 90 G Rulo 
  • Simple Fon Kartonlu Resim Blok Kk Defter 
  • Fly Color Fon Kartonu 25*35 10'Lu Paket 
  • Fly Notluk Mini Mıknatıslı 50 Sayfa 10x14 Cm 
  • Frocx Lisanslı Kırtasiye Seti Kalemlikli 7 Parça 
  • Faber Castell Okul Seti 
  • Fly Mishap 
  • A4 Defter Kabı Renkli Şef Karışık 5 Li Bls (Mavi-s) 
  • Globox Eco Poşet Dosya 10 

İLGİLİ HABERLER

Tüm zamanların en çok tamir edilen akıllı telefonu belli oldu: İşte en çok tamir edilen marka ve modeller

Tüm zamanların en çok tamir edilen akıllı telefonu belli oldu: İşte en çok tamir edilen marka ve modeller

Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sürücülere oh çektiren indirim müjdesi verildi! Benzin, motoin, LPG'de tarife değişti
2
Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz
3
İddia ediyoruz daha ucuzu yok! Fiat'ın en sevilen modeli 305 bin TL'ye peynir ekmek gibi satılacak
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
Kalabalık aileler bayılacak! Opel'in o modelinde fıstık gibi kampanya duyuruldu
6
Çalışmayan kadınlara 15.000 TL destek müjdesi! Evli, bekar fark etmiyor
7
O ilde yaşayan emeklilerin derdi tasası bitti! Artık bunlar için hiç para ödemeyecekler

Eşe dosta borcu olan o bankaya gidiyor! Koşulsuz şartsız 100.000 TL acil destek kredisi verilecek

Siz siz olun bunu sakın yapmayın! Gözünün yaşına bakılmıyor, 5 yıl hapis cezası var!

Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

Bacaklarınız güzel olsun istiyorsanız avuç avuç yiyin! Güzel bacakların sırrı meğer ondaymış

Kırtasiye ürünlerinde yüzde 40 indirim sizi bekliyor! 294 ürün 29 Şubat’a kadar indirimli satışta

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Bu indirim hesap kitap yaptırmaz! Çay tutkunları demliklerini alıp o markete koştu…Evde kalanlar için ise son iki gün

Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

PTT'den kış gününde iç ısıtan 50.000 TL kredi fırsatı! 10 dakikalık başvuru yetiyor

Tüm zamanların en çok tamir edilen akıllı telefonu belli oldu: İşte en çok tamir edilen marka ve modeller

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!