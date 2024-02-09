Kış aylarında her eve lazım olan o ürün 499 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Şubat katalogu

Bim marketler kış aylarında muhakkak her eve lazım olan o ürünü 16 22 Şubat aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkartacak. 499 TL’ye satılacak olan ışıklı alevli hava nemlendirici üstelik iki yıl garantili. İşte Bim 16 22 Şubat aktüel katalogu…

Kış aylarında her eve lazım olan o ürün 499 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Şubat katalogu
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Bim markette her hafta paylaşmış olduğu yeni aktüel ürünler katalogu ile vatandaşları cezbedecek bir çok farklı ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. Özellikle ev hanımlarının kaçırmayacağı fırsatları paylaşan Bim market şubeleri, son dönemler içerisinde küçük elektrikli ev ve mutfak eşyalarını iki yıl garanti ile de satışa çıkarmayı unutmuyor. Bu sefer tüm herkesin kış aylarında vazgeçemeyeceği bir ürünü satışa çıkartan Bim marketlerde beklenen ürün 499 TL’ye satışta olacak. Işıklı alevli hava nemlendirici 499 TL’ye 16 Şubat tarihinden itibaren Bim marketlerde satılacak. İşte Bim marketler 16 22 Şubat katalogu…

PEŞİN FİYATINA ALTI TAKSİT İMKANIYLA HAVA NEMLENDİRİCİ SATILACAK  

Bim marketler paylaşmış olduğu 16 22 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğunda, kışın özellikle her eve lazım olan hava nemlendiriciyi satışa çıkardı. Vatandaşlar 16 Şubat tarihinden itibaren 499 TL’ye ışıklı alevli hava nemlendirici satın alabilecek. Peşin fiyatına altı taksit imkanı ile satışa çıkartılacak bu ürün üstelik iki yıl garanti ile satışta. Bu ürünün stok adeti ise 7200 olarak belirtildi. Ürün stok durumuna göre ülkedeki Bim market şubelerine eşit şekilde dağıtılacak.

BİM MARKETLER 16 22 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞUNDA YOK YOK 

Bim marketlerin paylaşmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda televizyondan otomatik Türk kahvesi makinesine, toz torbasız süpürgeden bambu ürünlerine kadar bir çok ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. Bunlara ek olarak fırçalı sıvı sabunluk, emaye kızartma tenceresi, çocuk kitapları, çocuk oyuncakları, koltuk örtüsü, spor çanta, spor ayakkabılar, çelik termos gibi ürünlerde Bim marketin 16 22 Şubat aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkartılacak. Sizlerde Bim marketlerde birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata satın almak istiyorsanız, muhakkak 16 Şubat tarihinde sizlere en yakın Bim market şubelerine uğramalısınız!

Bim 16 22 Şubat katalogu

Bim 16 22 Şubat katalogu

Bim 16 22 Şubat katalogu

Bim 16 22 Şubat katalogu

Bim 16 22 Şubat katalogu

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