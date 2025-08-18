Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Haziran 2025'te Azaldı — KVDB 168,2 Milyar Dolar

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Haziran 2025'te Azaldı

TCMB verileri: KVDB ikinci çeyrekte geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 168,2 milyar dolar oldu.

Vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku ise 220,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 azalarak 72,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler de yüzde 2,8 azalışla 29,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 44,5 azalarak 10,3 milyar dolara düştü. Öte yandan, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 artışla 19,1 milyar dolara yükseldi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,4 artışla 20,9 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 5,2 artışla 22,4 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,2 artarak 66,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu kapsamda dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 8,4 artışla 61,3 milyar dolar, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 19,9 artışla 4,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde KVDB stokunun yüzde 37'sinin dolar, yüzde 27'sinin avro, yüzde 21'inin Türk lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Haziran itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 59 milyar dolar seviyesine gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri yaklaşık 62 milyar dolar düzeyinde bulundu.