DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Haziran 2025'te Azaldı — KVDB 168,2 Milyar Dolar

TCMB verilerine göre Haziran 2025'te kısa vadeli dış borç stoku ikinci çeyrekte yüzde 0,3 gerileyerek 168,2 milyar dolara indi; kalan vade 220,3 milyar dolar.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:33
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Haziran 2025'te Azaldı — KVDB 168,2 Milyar Dolar

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Haziran 2025'te Azaldı

TCMB verileri: KVDB ikinci çeyrekte geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 168,2 milyar dolar oldu.

Vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku ise 220,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 azalarak 72,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler de yüzde 2,8 azalışla 29,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 44,5 azalarak 10,3 milyar dolara düştü. Öte yandan, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 artışla 19,1 milyar dolara yükseldi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,4 artışla 20,9 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 5,2 artışla 22,4 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,2 artarak 66,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu kapsamda dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 8,4 artışla 61,3 milyar dolar, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 19,9 artışla 4,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde KVDB stokunun yüzde 37'sinin dolar, yüzde 27'sinin avro, yüzde 21'inin Türk lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Haziran itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 59 milyar dolar seviyesine gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri yaklaşık 62 milyar dolar düzeyinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi
2
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı
3
Türk Yapımı Sıcak Hava Balonlarına 11 Ülkeden Talep: 42 Balon İhraç Edildi
4
DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı
5
Osmaniye'de mısır hasadı başladı: Rekolte 463 bin ton bekleniyor
6
Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Düşüşte (İngiltere Hariç)

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar