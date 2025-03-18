Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Ocak Ayında Arttı

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

Ocak ayında Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış göstererek 174,6 milyar dolar düzeyine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 dönemine ait kısa vadeli dış borç istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Bankalara Ait Kısa Vadeli Dış Borç Artış Gösterdi

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, 224,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,9 artışla 79,7 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 9,3 düşerek 31,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Kısa Vadeli Kredilerde Artış

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise bir önceki aya göre yüzde 18,8 artarak 20,7 milyar dolar olarak belirlendi. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı ise yüzde 3,6 oranında azalışla 18 milyar dolar oldu.

Diğer Sektörlerde Durum

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 azalarak 18,3 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 12,6 artışla 22,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Diğer sektörlerden gelen kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 0,4 artarak 63,4 milyar dolar oldu.

Ticari ve Nakit Kredilerde Değişimler

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 azalarak 58,9 milyar dolar seviyesine inerken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 19 artış ile 4,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Döviz Kompozisyonu

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 48,1'i dolar, yüzde 19,8'i avro, yüzde 18,2'si TL ve yüzde 13,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. Ocak itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, Merkez Bankası ve genel hükümetin toplam yükümlülüklerinde azalma gözlemlenirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülüklerinde artış kaydedildi.