Kıyıda köşede 150.000 TL'si olana piyango gibi ödeme! Aylık kazanç dudak uçuklatacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından Haziran ayı faiz kararı 27 Haziran Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.

Piyasa, haziran ayının son günlerinde açıklanan faiz kararını sabırsızlıkla beklerken, birikimlerini vadeli mevduat hesabına yatıran vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarına göre yapılan hesaplamaları yakından takip ediyor. Bu bağlamda 5.6. geçerli sabit mevduat faiz oranları esas alınarak gerçekleştirilen hesaplama sonucunda 150.000 TL sahibi bir kişinin 32 günlük ödeme süresi sonunda elinde geçeceği miktar şu şekilde belirlendi:

Haziran 2024 faiz oranlarının hesaplanması





5 Haziran'da yapılan hesaplamalara göre bankaların geçerli faiz oranları ile 150.000 TL'si bulunan bir kişinin 32 gün sonunda 150.000 TL için 6569 TL'ye kadar getiri alınması mümkün.

Faiz oranları vade ve mevduat tutarı gibi faktörlere bağlı olmakla birlikte güncel faiz oranları ve hesaplamalarına bankaların resmi internet sitelerindeki sabit mevduat faizi sayfalarından ve ilanlarından ulaşabilirsiniz.