Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Kıyıda köşede 150.000 TL'si olana piyango gibi ödeme! Aylık kazanç dudak uçuklatacak

Haziran ayında geçerli olan mevduat faiz oranları baz alınarak gerçekleştirilen hesaplama sonucunda 150.000 TL sahibi bir kişinin 32 günlük süre sonunda alacağı faiz geliri belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 15:03
Kıyıda köşede 150.000 TL'si olana piyango gibi ödeme! Aylık kazanç dudak uçuklatacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından Haziran ayı faiz kararı 27 Haziran Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.

Piyasa, haziran ayının son günlerinde açıklanan faiz kararını sabırsızlıkla beklerken, birikimlerini vadeli mevduat hesabına yatıran vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarına göre yapılan hesaplamaları yakından takip ediyor. Bu bağlamda 5.6. geçerli sabit mevduat faiz oranları esas alınarak gerçekleştirilen hesaplama sonucunda 150.000 TL sahibi bir kişinin 32 günlük ödeme süresi sonunda elinde geçeceği miktar şu şekilde belirlendi:

Haziran 2024 faiz oranlarının hesaplanması

Kıyıda köşede 150.000 TL'si olana piyango gibi ödeme

5 Haziran'da yapılan hesaplamalara göre bankaların geçerli faiz oranları ile 150.000 TL'si bulunan bir kişinin 32 gün sonunda 150.000 TL için 6569 TL'ye kadar getiri alınması mümkün.

Faiz oranları vade ve mevduat tutarı gibi faktörlere bağlı olmakla birlikte güncel faiz oranları ve hesaplamalarına bankaların resmi internet sitelerindeki sabit mevduat faizi sayfalarından ve ilanlarından ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli çalışanlara son dakika şoku! Maaşı 17 bin TL olanlar...

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek imzaya en az bu miktar geri ödemesiz verilecek

Tatil ürünleri en ucuz fiyata geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Yapı Kredi'de hesabı olan hemen baksın! Tam 6 ay ücretsiz olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başladı! O kadrolara yüksek maaşlı alım yapılacak

O illerde eriten sıcaklıklar başlıyor! Acil alarm verildi: O saatler arası evden çıkmayın

Kıyıda köşede 150.000 TL'si olana piyango gibi ödeme! Aylık kazanç dudak uçuklatacak

Emeklileri kahreden haber geldi! Maaş zammına son dakika şoku

Asgari ücretli çalışanlara son dakika şoku! Maaşı 17 bin TL olanlar...

Yapı Kredi'de hesabı olan hemen baksın! Tam 6 ay ücretsiz olacak

Tatil ürünleri en ucuz fiyata geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Hyundai gemileri yaktı! O modeline tamı tamına 75 bin TL indirim yaptı!

Parasını çeken koşa koşa ona yatırıyor! Altın kahini zengin olmanın formülünü verdi

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek imzaya en az bu miktar geri ödemesiz verilecek

Sürücülerin sadece 25 günü kaldı! Hızlı olan dev akaryakıt indiriminden yararlanacak

Toplu ulaşımda bedava kararı! 07.00 15.00 arası bedava olacak