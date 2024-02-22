Kıyıda köşede dolar biriktirenler eyvah çekecek! Uzman isim doların Nisan ayı kaderini açıkladı

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DOLARIN GELECEĞİ SEVİYE

Döviz piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken güncel olarak dolar kuru 30.90 TL seviyeleriyle rekor kırdı. Sene başlangıcı itibariyle Türk Lirası dolar karşısında yüzde 4.5 oranında değer kaybetti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu kurucusu Veysel Ulusoy dolar kuru ve enflasyonla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve Ulusoy paylaşımında şu sözlere yer verdi; 'Seçim sürecine kadar döviz kuru tutabilirse tutulacak.





Rasyonel olmayan kurun seçim sonrasındaki durumu ortada. Her durumda sonuç vahim. Döviz kuru yükselirse eğer zaten üç haneli olan enflasyon yukarılara taşınacak, kur tutulursa dış ticaret açığı ve yavaş ya da eksik büyümeyle yine enflasyon yükselecek. Nereden bakılırsa bakılsın tutarsızlık.' Ulusoy, döviz yükselmesiyle birlikte enflasyon yükselişlerinin hız kazanacağını ve enflasyon oranlarının giderek yükseleceğini vurguladı.