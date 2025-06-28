Kızına Sağlıklı Oyuncaklar Üreten Girişimci, 4 Ülkeye İhracat Yapıyor

Kahramanmaraş'ta KOSGEB desteğiyle ahşap oyuncak atölyesi kuran Betül Fırat, iç piyasanın yanı sıra ABD, Kanada, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) oyuncak ihraç ediyor. Onikişubat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fırat, 2017 yılında 6 aylık kızı için kimyasal madde içermeyen, sağlıklı ve eğitici bir oyuncak arayışına girdi.

Piyasalarda aradığı özelliklerde ürün bulamayan Fırat, kendi oyuncaklarını tasarlayıp üretmeye karar verdi. Başlangıçta evinin balkonunda üretime başlayan Fırat, zamanla gelen taleplerin artmasıyla birlikte daha profesyonel adımlar attı. 2019'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile tanışan Fırat, aldığı kurulum desteği ile mahallede mini bir atölye kurdu.

Burada seri üretim yapan Fırat, yıllar içinde aldığı makina ve ekipman desteğiyle üretim kapasitesini yükseltti. Fırat'ın daha çok eğitime yönelik yaptığı "sesli harfler", "yazmaya başlıyorum", "daire denge", "kaydırmalı puzzle", "desen matrisi", "ağaç eşleştirme oyunu" ve "çarkıfelek" gibi ürünler, hem yurt içi hem de yurt dışından alıcı buluyor.

Betül Fırat, AA muhabirine, ürettikleri oyuncakların doğal malzemelerden yapıldığını ve çocukların sağlığına zarar vermediğini söyledi. Sağlıklı oyuncakların önemine değinen Fırat, "Çocuğuma kimyasal içermeyen sağlıklı eğitici oyuncaklar ararken bu işe başladım." diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni olan eşinin yönlendirmesiyle çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini destekleyecek oyuncaklara yöneldiğini belirten Fırat, yakın çevresinden gelen taleplerle birlikte üretiminin arttığını dile getirdi.

4 Ülkeye İhracat Yapıyor

Balkonda başlayan üretim serüveninin ihracata uzanmasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Fırat, "Şu an 45 farklı ürün çeşidim var. Ürünlerim, özellikle çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini destekliyor." dedi. Fırat, tüm ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgelidir. Kimyasal testleri, Türkiye'deki yetkili bir laboratuvar firması tarafından yapılmıştır.

Fırat, oyuncaklarının hem sağlam, hem dayanıklı hem de geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir malzemelerden üretildiğini vurguladı. "Ürünlerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda yer buluyor." diyerek ABD, Fransa, Kanada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerle ürünleri ihraç ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta KOSGEB desteğiyle ahşap oyuncak atölyesi kuran Betül Fırat, ürettiği oyuncakları iç piyasanın yanı sıra ABD, Kanada, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ihraç ediyor.

Kahramanmaraş'ta KOSGEB desteğiyle ahşap oyuncak atölyesi kuran Betül Fırat, ürettiği oyuncakları iç piyasanın yanı sıra ABD, Kanada, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ihraç ediyor.