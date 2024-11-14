KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor: 1 Trilyon 289 Milyar Liraya Geriledi

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 8 Kasım haftasında 48 milyar 986 milyon lira azalarak 1 trilyon 289 milyar 582 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün toplam kredi hacmi bu dönemde 14 milyar 835 milyon lira artarak 15 trilyon 148 milyar 834 milyon liraya ulaşmış durumda.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise 135 milyar 349 milyon lira azalarak 17 trilyon 891 milyar 67 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri ise 8 Kasım itibarıyla 12 milyar 347 milyon lira artış göstererek 1 trilyon 897 milyar 190 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 485 milyar 343 milyon lirası konut, 75 milyar 88 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 336 milyar 759 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 226 milyon lira artarak 1 trilyon 990 milyar 263 milyon lira olmuştur. Ancak bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,6 azalışla 1 trilyon 667 milyar 365 milyon liraya indi.

Yasal öz kaynaklar da 339 milyon lira artarak 3 trilyon 293 milyar 419 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Takipteki alacaklar ise 1 milyar 659 milyon lira artarak 276 milyar 280 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 205 milyar 814 milyon lirasına özel karşılık ayrılmış durumda.