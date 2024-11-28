KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor

KKM Hesap Bakiyesi Düşüşte

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 26 milyar 246 milyon lira azalış göstererek 1 trilyon 223 milyar 999 milyon lira seviyesine geriledi. Bu durum, KKM hesaplarındaki devam eden düşüşün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

BDDK Haftalık Bülteni Açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini yayınlayarak bankacılık sektörüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 Kasım haftasında 70 milyar 790 milyon lira artarak 15 trilyon 231 milyar 443 milyon lira seviyesine ulaştı.

Mevduat ve Kredi Durumları

Geçen hafta bankacılık sektöründeki toplam mevduat, bankalar arası dahil olmak üzere 50 milyar 974 milyon lira azalarak 18 trilyon 275 milyar 29 milyon lira oldu. Tüketici kredileri ise, 25 milyar 850 milyon lira artışla birlikte 1 trilyon 919 milyar 375 milyon lira'ya yükseldi.

Tüketici kredilerinin detaylarına bakıldığında, bu tutarın 492 milyar 5 milyon lirası konut, 74 milyar 226 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 353 milyar 143 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Takipteki Alacaklar ve Öz Kaynak Artışı

Bu süreçte, taksitli ticari kredilerin tutarı 19 milyar 288 milyon lira artarak 2 trilyon 28 milyar 695 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacakları da %0,7 artış göstererek 1 trilyon 688 milyar 143 milyon lira'ya ulaştı.

Bankaların izlediği takipteki alacaklar ise, 1 milyar 246 milyon lira artışla 281 milyar 533 milyon lira seviyesine çıktı ve bu alacakların 208 milyar 666 milyon lirasına özel karşılık ayrıldığı belirtildi. Ayrıca, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 199 milyon lira yükselerek 3 trilyon 300 milyar 444 milyon lira oldu.

Son Durum

Son verilere göre, KKM büyüklüğü toplam mevduatın %6,7'sini oluşturuyor. Bankacılık sektöründeki bu gelişmeler, piyasa dinamikleri açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.