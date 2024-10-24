KKM Hesap Bakiyelerinde Hızlı Düşüş

KKM Hesap Bakiyelerinde En Hızlı Düşüş Kaydedildi

- Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yüzde 4 ve 58 milyar 336 milyon lira azalış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün toplam kredi hacmi 18 Ekim tarihi itibarıyla 15 milyar 5 milyon lira azaldı. Buna bağlı olarak, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 14 trilyon 965 milyar 449 milyon liradan 14 trilyon 950 milyar 444 milyon liraya geriledi.

Öte yandan, bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası dahil, geçen hafta 220 milyar 603 milyon lira artarak 17 trilyon 952 milyar 948 milyon liraya yükseldi.

- Tüketici kredileri 1 trilyon 848,6 milyar lira oldu

Tüketici kredileri ise, 18 Ekim itibarıyla 4 milyar 587 milyon lira azalışla 1 trilyon 848 milyar 619 milyon liraya düştü. Bu kredilerin 474 milyar 442 milyon lirası konut kredisi, 76 milyar 110 milyon lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 298 milyar 66 milyon lirası ihtiyaç kredisioldu.

Bu dönem içinde taksitli ticari kredilerin tutarı ise 8 milyar 282 milyon lira artarak 1 trilyon 946 milyar 204 milyon lira seviyesine ulaştı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 düşüşle 1 trilyon 602 milyar 69 milyon liraya geriledi. Bu alacakların 564 milyar 777 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 37 milyar 292 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, 18 Ekim tarihi itibarıyla geçen haftaya göre 761 milyon lira artışla 265 milyar 905 milyon lira seviyesine ulaştı. Takipteki alacakların 198 milyar 880 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 20 milyar 128 milyon lira artarak 3 trilyon 227 milyar 837,7 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi, geçen hafta verilerin yayınlanmaya başlamasından bu yana en hızlı düşüşü kaydederek, yüzde 4 ve 58 milyar 336 milyon liralık azalışla 1 trilyon 412 milyar 184 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,87