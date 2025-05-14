KKTC Heyetinden TBMM'ye Önemli Ziyaret

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti Gazi Meclis'te ağırladı. Bu ziyaret, iki ülke arasında güçlü işbirliğini yeniden pekiştirme amacı taşıyor.

Muş'tan Kıbrıs'a Destek Vurgusu

Muş, ziyareti memnuniyetle karşılayarak, geçmiş yıl yapılan ziyaretlerin ardından KKTC'nin gelişimi için kararlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti. Kıbrıs Türkü'nün hakları ve kazanımlarını korumak amacıyla Türkiye'nin garantör ülke olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurguladı.

Kıbrıs Meselesine Dair İfadeler

Muş, Kıbrıs meselesini milli bir dava olarak gördüklerini belirtti ve bu süreçte iki devletin sürekli teyakkuzda olması gerektiğini sözlerine ekledi. KKTC'nin kurulmasında yaşanan mücadelelerin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, “Gelişen, büyüyen KKTC'nin arkasında anavatan Türkiye var,” dedi.

Canaltay'dan Teşekkür ve İşbirliği Mesajı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Canaltay ise, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına yönelik sunduğu desteğin önemine değindi. Görüşmenin KKTC ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

Görüşmeye Katılan İsimler

Ziyarete ayrıca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, milletvekilleri Ersan Aksu ve Ahmet Kılıç da katılım gösterdi. Bu birleşmenin, kardeşlik ve işbirliği çalışmalarını daha ileri taşımak adına önemli bir fırsat sunduğu değerlendirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş (sol 5) başkanlığındaki Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay (sol 4) ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş (sol 5) başkanlığındaki Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay (sol 4) ve beraberindeki heyetle görüştü.